Las opiniones de ATE y UPCN tras aceptar el ofrecimiento salarial de Provincia

Los gremios estatales acordaron con el gobierno, y el aumento acumulado a septiembre es del 69,45 por ciento. ATE y UPCN aceptaron la nueva propuesta salarial ofrecida por la provincia. Se trata de un incremento del 20 por ciento en septiembre, un aumento del 49 por ciento en las asignaciones familiares y en códigos que reciben cocineras, personal del Copnaf y auxiliares del CGE solicitados por los gremios.En tanto, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, destacó la nueva propuesta presentada por el gobierno y expresó que “analizamos y aprobamos una oferta donde se tuvieron en cuenta las demandas planteadas anteriormente”."Esta propuesta de incremento no es un gesto bondadoso del gobierno", expresó Dominguez y remarcó que "desde el mes de julio estamos realizando asambleas y protestas en distintos organismos reclamando no solo por mejoras salariales sino también por la regularización de personal y problemáticas puntuales de cada sector que deben resolverse. Este trabajo del gremio demuestra nuestra fortaleza y de a poco está dando resultados"."La lucha debe continuar, porque más allá de que se haya conseguido que el gobierno mejore la propuesta, para las familias de los empleados públicos las dificultades persisten cuando llega fin de mes. El Gobierno debe saber que en el próximo encuentro va a tener que seguir haciendo esfuerzos para compensar la inflación", subrayó la dirigente.Hoy UPCN dejó en claro que lo no resuelto se reiterará en la convocatoria de octubre. Los dirigentes expresaron que "lo que está acordado en paritaria, como es el caso de los pases a planta, no se vuelve a reclamar, sino que el Gobierno debe cumplirlo. Si no lo hace, UPCN con medidas gremiales reclamará que se hagan efectivos".