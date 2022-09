Docentes definen en asambleas los mandatos que llevarán al congreso de Agmer

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el mayor actor en la negociación salarial con el Gobierno, define hoy en las asambleas departamentales los mandatos que llevarán los congresales al congreso provincial que se desarrollará este viernes en Rosario del Tala y que será clave de cara al reinicio de la negociación salarial.En la última reunión, la quinta, entre los sindicatos docentes y el Consejo General de Educación (CGE), realizada el martes, el presidente del CGE, Martín Müller, pidió a los gremios que, en función de los rechazos reiterados a lo que ofrece el Gobierno, presenten una solicitud propia. “Queremos llegar a un acuerdo que nos permita continuar con el ciclo lectivo en condiciones normales. Por eso, dados los reiterados rechazos de parte de los gremios a las propuestas que elaboramos hasta el momento, decidimos requerirle que eleven una solicitud de incremento a los fines de poder evaluarla y avanzar”, planteó Müller.Eso, precisamente, es lo que definirán las asambleas departamentales de Agmer y que constituirá el mandato que se presentará en el congreso del viernes en Rosario del Tala.Este miércoles, la seccional Federal de Agmer planteó que la recomposición salarial se debe realizar sobre el mes inmediatamente anterior, no sobre los valores que regían a febrero de 2022. “Indudablemente que hablar de una propuesta ´acumulativa´ nos posicionará en condiciones de decir que al ritmo de la economía es posible que la inflación interanual alcance niveles muy altos. No es casual que hoy estemos casi todos debajo de la línea de pobreza” por cuanto el valor de la canasta básica está hoy en $111.400. “Por ello, una demanda de ´porcentuales debe fijarse en no menos del 95% anual”, concluye Agmer Federal.Con la última oferta salarial del Gobierno, un 20% en dos tramos, para agosto y septiembre, el mínimo garantizado para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, percibirá un salario de $83.458, con un incremento anual del 65,46%, publica Entre Ríos Ahora.