Capacitan a mujeres bajo la órbita de intervención del Patronato de Liberados

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, junto al secretario de Economía Social, Luis Precerutti; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Valeria Migueles; el director General del Patronato de Liberados, José Morales, y la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná, Eliana Ramos, encabezaron la actividad, donde las mujeres también recibieron tablets en el marco del programa nacional Conectando con vos y del plan provincial Entre Ríos Conectada.



Al iniciar la actividad, la ministra expresó: “Como lo marca nuestro gobernador, Gustavo Bordet, tenemos que trabajar para consolidar un Estado presente e inclusivo, que respete y genere oportunidades para todos y todas, y que fortalezca el eje referido a la inclusión al mundo del trabajo porque es un ordenador de vida. En este sentido, celebro esta tarea conjunta que nos dimos en pensar un después, porque no podemos cambiar el pasado pero podemos acompañarlas a construir otro futuro. Sabemos que cuando hemos transitado caminos difíciles solemos perder la confianza y sobre todo la esperanza, por lo tanto quiero agradecerles por aceptar participar de esta instancia formativa y felicitarlas por animarse a pensar en ese después, que es un futuro mejor para ustedes y sus familias”.



Por su parte, José Morales manifestó: “Armar Colectivo, como lo dice su nombre, es una política que apuesta a lo colectivo, porque estamos convencidos y convencidas de su potencia. Además, es una política dirigida a mujeres porque reconocemos las particularidades que atraviesan al transitar sus condenas; y es una apuesta por la economía social porque significa impulsar los microemprendimientos que desarrolla cada una. Por todo esto, como Patronato de Liberados, queremos felicitar a las mujeres que participaron en este proyecto”.



Asimismo, Eliana Ramos sostuvo: “Las felicito por el logro y por lo que han transitado hasta acá, el objetivo está más que cumplido, y nos impulsan a seguir trabajando y acompañando. Ahora viene otra etapa, porque tienen herramientas para ser protagonistas de su vida, para hacer un giro, emprender y no tener miedo, y cuentan con equipos maravillosos y comprometidos”. Armar Colectivo

El Proyecto Armar Colectivo, como espacio de capacitación, fue organizado de forma conjunta por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General del Patronato de Liberados del Ministerio de Gobierno y Justicia, y la Subsecretaría de Economía Social del municipio de Paraná.



El proyecto, destinado a mujeres que están bajo la órbita de intervención de la Dirección General del Patronato de Liberados, abordó diferentes aristas relacionadas con la inserción socio laboral entendiendo que el principal condicionante que impide a esta población formar parte del mercado formal de trabajo es cultural. Armar Colectivo tuvo una instancia formativa y otra crediticia. Constó de seis módulos temáticos desarrollados de manera quincenal con una duración de cuatro horas.



Sobre este proyecto, la participante Macarena González afirmó: “Esto fue un antes y un después para nosotras porque no sólo pudimos capacitarnos y aprender, sino también ver que hay otras oportunidades”. Y su compañera, Belquis Gisela Figueroa, agregó: “Me gustaría que muchas chicas más como nosotras tengan esta oportunidad, que sepan que hay un antes y un después y que con esfuerzo y el apoyo que nos dan, todo es posible”. Entrega de tablets

En el marco del programa nacional Conectando con vos del Ente de Control y Regulación de las Telecomunicaciones (Enacom) y del plan Entre Ríos Conectada, que implementa la Secretaría de Modernización en coordinación con la cartera Social de la provincia, se realizó la entrega de tablets a las mujeres que participaron del Proyecto Armar Colectivo.



Cabe destacar que la Secretaría de Modernización articula con organismos provinciales y municipios, diferentes programas de inclusión digital para promover un mayor acceso a las TIC, alcance de la conectividad y oportunidades de inclusión a través de la tecnología para los sectores vulnerables de la sociedad. Presencias En la actividad participaron también la subsecretaria de la Mujer, Tatiana Richardet; la directora de Microcréditos y Economía Social, Hortencia Torres; la coordinadora de Financiamiento y Administración de la Secretaría de Economía Social, Adriana Piñeiro; el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el coordinador General de la Secretaría de Justicia, Marcelo Stieb; el director de Gestión de Programas Locales de la Secretaría de Modernización, Juan Pablo Zacarías; y la subsecretaria de Economía Social municipal, Fernanda Romero Carranza, entre otras autoridades provinciales y municipales.