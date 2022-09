La provincia de Entre Ríos controlará el ingreso a las islas del delta

Sociedad Prefectura mantiene fuerte operativo en las islas del Paraná por los incendios

Los pasos a seguir



El encuentro se llevó a cabo este miércoles en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Participaron la ministra de Gobierno, Rosario Romero, la secretaria Ambiente, Daniela García, el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, el director de Defensa Civil, Lautaro López y el coordinador del Plan de Manejo del Fuego, Mauro Rodríguez.Al término de la reunión, Romero explicó que “lo que se necesita es profundizar la articulación, la coordinación. No promover posiciones que le asignen la culpa al otro, porque estamos todos trabajando”.Por eso también decimos que es incorrecta como conducta gubernamental echar culpas a otro Estado”, aclaró.Además, “no estamos desconociendo las acciones que hacen los otros Estados: la provincia de Santa Fe, el gobierno de la Nación, las Fuerzas Armadas”, destacó la titular de la cartera política entrerriana, y recordó que. En esa línea, sostuvo que “requiere también una actitud ciudadana. Por esoEs una decisión drástica, pero es necesario evaluarla”.Romero apeló a la “actitud ciudadana”, en especial “de quienes trabajan como puesteros en las islas, a los propietarios de las islas, a los que van de manera recreativa, desde sus domicilios en Rosario, y cruzan a las islas nuestras”.“Acá estamos todos para trabajar, y en ese sentido nuestras reuniones son permanentes, nuestros informes e intercambios son constantes, a veces presenciales, otras en territorio, en el lugar. Defensa Civil, Ambiente de la provincia, la Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios hemos tenido una permanente presencia y la seguiremos teniendo”, adelantó Romero y reclamó que “los distintos Estados perfeccionemos la coordinación, porque si no se trabaja coordinados y generosamente todo es más difícil”.Por su parte, la secretaria de Ambiente, Daniela García contó que durante la reunión se establecieron “los pasos a seguir” para combatir los incendios en las islas. “Nuevamente se está solicitando el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se había hecho días atrás, y ahora reforzamos la solicitud junto al gobernador de Santa Fe”, puntualizó.“También reforzamos el control policial en los accesos a islas, es una medida que vamos a tener que implementar cada vez más”, anticipó García, y remarcó: “tenemos que resguardar todos los frentes que podamos para que no sigamos teniendo focos de incendios”.García dio cuenta de las acciones que se desarrollan en las islas para apagar los incendios: “En este momento estamos abocados al combate, que es muy fuerte en dos áreas principales: frente a Rosario, en Pueblo Esther, y en Villa Constitución, que es un foco muy grande. Más al sur, en Islas Lechiguanas, hay otro foco muy grande para lo cual se decidió formar un comando en San Pedro, con el apoyo de brigadistas provinciales”.En esa línea, explicó que lo que más hace falta son los medios aéreos para el traslado del personal. “Brigadistas tenemos, pero el problema es cómo los llevamos a las islas y los rotamos cada cuatro horas. El helicóptero de gobernación está a disposición para los traslados. Pedimos refuerzos al Ejército para otro helicóptero que tenga más capacidad de traslado y seguir combatiendo con apoyo del servicio nacional y de la provincia de Santa Fe como siempre. Apelamos nuevamente a las Fuerzas Armadas para constituir un comando más fuerte”, resaltó García.“Los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos siempre trabajan en conjunto. En este momento uno de los aviones hidrantes que opera es de Santa Fe y nos sentimos un mismo comando, pero ante la necesidad vamos a apelar nuevamente al refuerzo nacional”, indicó y subrayó que “el Ejército tiene un rol fuerte en lo que es la provisión de helicópteros para traslado y de armado de logística en campo. Eso es lo que hoy por hoy evaluamos que se está necesitando”, completó.