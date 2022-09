Bordet: “Estamos trabajando a destajo para mitigar los incendios en el Delta”

Sociedad Intenso operativo para combatir el nuevo foco frente a Rosario

El gobernador, Gustavo Bordet, aseguró que Entre Ríos “pone todo lo que hay que poner” para controlar los incendios en el Delta y cuestionó que el Ministerio de Ambiente de la Nación mire “para otro lado”.“Trabajamos con todos los recursos que tenemos. Es una situación muy atípica. El Delta entrerriano es inmenso. Estamos viviendo una completa anormalidad” dada la prolongada bajante del río Paraná, expresó el mandatario en declaraciones aY continuó: “A esto se le suman las sequías. Todo lo que es pasto seco y camalotes que se secaron por la escasez de agua en las lagunas genera que cualquier foco de fuego que en otro momento podría ser intrascendente, en este caso, signifique una catástrofe”.Enseguida remarcó que “estamos pidiendo coordinación con el Ministerio de Ambiente de la Nación, que hasta ahora ha sido infructuosa. Fue imposible ponernos de acuerdo en un plan estratégico para combatir el fuego. Pareciera mentira, no hay acción coordinada y ni siquiera un contacto establecido. Seguiremos trabajando a destajo. Estamos poniendo absolutamente todo. Convoqué a más bomberos voluntarios para mitigar este efecto. Es una lucha muy desventajosa”, reconoció.Y advirtió: “Hay que hablar con claridad; este fenómeno se prolongará en verano. No hay miras de que el río repunte”.“Estamos frente a un problema ambiental gravísimo, que no es solamente el fuego y el humo. Es el problema de que los humedales se secaron. Hace dos años que los riachos y lagunas se secaron. Esto daña el ecosistema, pero hay una ausencia muy notoria del Ministerio de Ambiente de la Nación que no se está haciendo cargo. Pone excusas y pretextos; mira para otro lado”, completó el gobernador entrerriano.