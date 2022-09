Fernández hizo un balance de los mil días de gestión: "Vamos por lo que falta"

El mandatario aseveró que "la vida de todos tiene ciclos y momentos, la vida de los procesos sociales también. Y en esos ciclos de tiempo hay hechos que no pueden hacerse antes que otros".



"Pasamos por la recuperación y el fortalecimiento del Estado que fue nuestro inicio, arrastramos una deuda monstruosa tomada de forma irresponsable, pasamos por la pandemia en una situación de crisis y pasamos también por la salida de la pandemia. Vimos los efectos de una guerra lejana en nuestra vida cotidiana. Vimos un atentado a la vicepresidenta", repasó el Presidente, para subrayar que "sin embargo, nunca dejamos de creer en la democracia como el espacio y la herramienta para construir una mejor Argentina".



En ese sentido, Alberto Fernández analizó el futuro del gobierno y reflexionó que "no nos alcanza con lo que hicimos, pero también sabemos que sin lo que hicimos no podríamos estar acá hoy, preparados para lo nuevo. Ahora vamos por lo que falta".



"Este gobierno tiene soberanía intelectual para pensar y hacer lo que necesita nuestra sociedad. Vamos en busca de darle confianza y organización a las familias para que puedan mejorar su experiencia de vida", resaltó el jefe de Estado.



"Lo hacemos junto a los argentinos que cada día trabajan por vivir y desarrollarnos en una tierra en paz", añadió, y propuso que "desde estas convicciones construyamos una democracia de representación y de participación; garanticemos la continuidad de los proyectos que pueden cambiar de raíz a la Argentina; y sigamos construyendo políticas de igualdad y proyectos de vida para los 47 millones de argentinos y argentinas de las 24 provincias".



"En estos tiempos se necesita generosidad, imaginación, fuerza y convicción. Y de eso está hecho este gobierno", concluyó el Presidente en su mensaje al pueblo argentino.