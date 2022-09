Rogel: “Los enfrentamientos estériles no le sirven al país y la provincia”

En el marco de una reunión ampliada de la dirigencia política de Alternativa Radical de Paraná, Fabián Rogel estuvo con Sara Foletto, con la vicepresidenta de la seccional primera Claudia Rogel, el presidente de la seccional séptima Oscar Puchetta, la presidenta de la seccional novena Graciela Gutiérrez, el presidente de la seccional décima Sergio Gómez, la presidenta de la seccional once Silvia Olivero, el presidente de la seccional quince José Rómulo y el presidente de la Juventud Radical de Paraná, Bruno Hernández.“Aprovechando el encuentro le hicimos un sentido homenaje a quien cumplirá, en días, 82 años, una férrea militante radical con una vocación de servicio y una lealtad inquebrantable con nuestro sector, Aristóbula Quiroga, alias "La Tula", de la seccional quinta”, contó Fabián Rogel en un comunicado enviado a este medio.Sara Foletto, la diputada provincial de nuestro sector, manifestó “la necesidad de mantener los valores que representa La Tula, que son precisamente la lealtad, la vocación de servicio y la militancia, aún con sus 82 años”, y dijo que “es necesario que mantengamos en firme el concepto militante para que la política no sea reemplazada por mecanismos que nos alejen de la gente”, resaltó.Por su parte, Fabián Rogel, consideró que “es necesario que la dirigencia política de la Argentina, y por supuesto también de Entre Ríos, suspendamos, no discursivamente, como quieren algunos, sino en los hechos, la agresión y la descalificación para empezar a pensar qué hacemos con la República Argentina, que sigue siendo un gran país y que nos sufre a nosotros, los dirigentes políticos.Estas peleas intestinas, a destiempo de las campañas electorales, no le sirven a nadie, ni al país ni a la provincia de Entre Ríos”, concluyó el ex diputado.