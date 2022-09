Convocan a sesión especial para debatir Consenso Fiscal y Ley de Enfermería

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo jueves solicitada por el bloque del Frente de Todos (FdT) para tratar el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y 21 mandatarios provinciales; la ley de Enfermería y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas.



La sesión fue pedida por el presidente del bloque del FdT, German Martínez, y se efectuará en la misma jornada que el Poder Ejecutivo enviará el Presupuesto 2023 y un día después de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, presente su informe de gestión.



El oficialismo buscará en la deliberación del cuerpo legislativo que preside Cecilia Moreau convertir en ley los proyectos de Consenso Fiscal y de ingreso y egreso de tropas y de prórroga de la entrega voluntaria de armas, que ya fueron sancionados por el Senado.



Para esta ocasión el Frente de Todos buscó incluir los temas que no tienen grandes discusiones y postergó el debate de la prórroga de impuestos que vencen a fin de año, con el fin de buscar acuerdos con bloques provinciales, ya que se requieren mayorías calificadas.



En cambio, el oficialismo no tendrá dificultades para convertir en ley el Consenso Fiscal ya que además del FdT respaldan este acuerdo los Interbloques de Provincias y Federal, el Movimiento Popular Neuquino y los radicales que responden a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, con lo cual superarán los 130 votos.



En cambio, la mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) rechazará este acuerdo fiscal por considerar que habilita a los gobernadores a subir impuestos al quitar las restricciones que planteaba el Consenso firmado en el Gobierno de Mauricio Macri, donde además se establecían plazos para una rebaja gradual de tributos.



El acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica, a la vez que aseguren una armonización tributaria.



Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.



El nuevo Consenso Fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.



Además los diputados buscarán dar sanción definitiva al proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitación que se realizan desde septiembre hasta el 31 de agosto de 2023.



También se tratará el proyecto de Ley de Enfermería que buscar dotar de "recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país".



Asimismo, procurará "avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes". También se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación.



Además, se tratará el proyecto sancionado por el Senado por el cual se prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.



Se trata de un programa que consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, brindando la amnistía penal por los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego a los ciudadanos y ciudadanas que desean descartar el material controlado, a cambio de un incentivo económico.



Por otra parte, la Cámara baja aprobará el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, que fue celebrado el 25 de octubre de 2016 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana