Brasesco: “Elaboramos propuesta y buscamos que tenga fuerte impronta radical”

Leandro Brasesco es precandidato a intendente por Paraná y está dentro de Evolución Radical. En diálogo con el programa Quién Dice Qué, afirmó que recorre la ciudad y lo hace" con un grupo muy lindo de personas, porque esto es una construcción colectiva, en donde ponemos el eje en el ciudadano, y sobre todo en la pluralidad".

“Todo Juntos por el Cambio ha salido a repudiar. En democracia no se puede no repudiar el atentado a una vida humana. Y sobre todo cuando es un atentado a una figura política de la envergadura de la vicepresidenta de la Nación. Creo que los partidos políticos han actuado bien, más allá de algunos dirigentes que han tenido sus expresiones particulares. En democracia a esas cosas, hay que repudiarlas sin importar quién es la víctima”, resaltó en forma contundente Brasesco.



Y ante la consulta de cómo se ‘salvan las diferencias’ dentro del frente, aseguró: “Las diferencias existen porque el frente es multipartidario; confluyen diferente sectores. Se hace con el diálogo, con las metas claras, con la idea que uno está trabajando desde la pluralidad y poniendo siempre adelante la idea del bien común”. En el frente de Juntos por el Cambio coincidimos en muchas cosas “Hay que poner el foco en lo que nos ponemos de acuerdo. Y en el frente de Juntos por el Cambio, hay muchos que coincidimos en un montón de cosas, hay cosas en las que no coincidimos pero eso no impide que podamos trabajar en una propuesta municipal, de provincia e incluso del país”, hizo hincapié el dirigente radical.



Respecto a la recorrida que realizan por la ciudad, detalló que es “para mirarla, charlar con el vecino, para ver los problemas diario, y ver las buenas cosas que tiene la ciudad. Estamos construyendo esta propuesta, invitando ahora en una etapa muy decisiva e incisiva a muchos radicales a que se sumen a la elaboración de esta propuesta que queremos que tenga una fuerte impronta radical. Por eso estamos convocando al afiliado a que venga a expresar esa propuesta. Creemos que el radicalismo necesita tener caras nuevas, que representen en Paraná algo distinto de lo que venía ocurriendo”.



Asimismo opinó que trabajan “en el marco de la política nacional con la idea que el radicalismo pueda traccionar fuertemente una fórmula presidencial. Facundo Manes es un emergente del radicalismo que incluso compartió fórmula a diputado nacional con Danya Tavela que es de Evolución, Gerardo Morales también tiene su apetencia, y hay otros muchos que están preparándose”.



El radicalismo se viene movilizando desde hace mucho y ahora más. La idea de Evolución es salir de la comodidad de la minoría, es muy fácil arreglar siempre y quedarte con un cargo de la minoría. Nos dimos que cuenta que para transformar la realidad es necesaria una gestión se gane o se pierda, se compita”, dijo Brasesco para finalizar. Elonce.com.