Jesús Escobar, neuquino candidato a presidente: “Voy a gobernar para el pueblo”

El neuquino Jesús Escobar será el precandidato a presidente por el partido Libres del Sur para las elecciones nacionales de 2023. El exdiputado provincial encabezará la lista del sector que se identifica como “progresista, popular y de izquierda”.



“Voy a ser el presidente de la Nación”, afirmó en el programa Quién Dice Qué, el neuquino Escobar. “Me tengo mucha confianza porque fracasaron todos y todas. Creo que las últimas tres gestiones presidenciales fueron un desastre y llevaron al país y a los ciudadanos a un estado de pobreza, decadencia y tristeza”.



“Una gran responsabilidad tiene el Frente de Todos, que le prometió a la gente que la iba a sacar de la pobreza, que le iban a llenar la heladera y lo peor, fue que les dijo que iban a sacar al país del rumbo neoliberal que impuso Macri y terminaron siendo los mejores alumnos”, señaló.



El candidato a presidente, comentó que “el FMI nos llevó a esta situación de miseria. Debemos romper con el fondo, presentarse en un Tribunal Internacional y denunciar el delito cometido por Macri”. Seguidamente, agregó: “puedo asegurar que ganamos ese litigio y en el peor de los casos no se pagaría más de 22.000 millones de dólares. Con la plata que quedaría en el país, iniciaríamos un proceso de industrialización, de sustitución de exportaciones, un programa de obra pública que incorpore la mano de obra de baja calificación que está desocupada y que se invertiría en la educación para iniciar un circulo virtuoso para una segunda tanda de industrialización”.



Escobar, indicó que para gobernar “a mí me gusta el sistema participativo que tiene Uruguay, el sistema social de Noruega, si tengo que elegir una estructura agrícola, me gusta el sistema Farmers norteamericano, el esquema petrolero y energético de Bolivia. No me gusta encasillarme en un solo sistema”.



“Siempre seguí la política energética del país, porque considero que es una palanca estratégica en el desarrollo económico de una nación. Todas fueron horribles porque estuvieron arrodillados frente a las empresas. Nuestro país tiene la mayor reserva de gas del mundo y la estamos reglando. Eso tiene que quedar acá, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Necesitamos un gobierno firme”, aseveró.



En ese sentido, comentó que “yo voy a gobernar para el pueblo, no como hacen ahora que gobiernan para las grandes empresas y los superricos”.



Sobre la inflación, Escobar señaló que “sería muy sencillo bajarla. Son 10 las empresas formadoras de precios y necesitamos una ley para que bajen un poco sus ganancias. Ahora estamos juntando firmas para que se congelen los alimentos de la canasta básica durante un año. Con respecto a las tarifas de los servicios públicos, hay que pagarles a las empresas lo que corresponde y no por demás”.



Al finalizar, el candidato a presidente, comentó que “Libres del Sur, es el tercer partido con más afiliados en el país. Tenemos en todas las provincias representación”.



Escobar tiene 52 años, casado, con dos hijas. Inició su carrera política con la militancia estudiantil como presidente del Centro de Estudiantes del CPEM 6 de Cutral Co y luego como presidente del Centro Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Fue diputado en tres períodos, convencional constituyente provincial y también ocupó cargos como funcionario municipal. Elonce.com