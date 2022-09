Gainza se nutre de experiencias exitosas y suma aliados

Emanuel Gainza, ex concejal y referente de Juntos por el Cambio en Paraná, visitó Viale. El objetivo central fue reunirse con el intendente, Carlos Weiss, y con el ex jefe comunal y actual Diputado Provincial, Uriel Brupbacher, para conversar acerca de lo que Gainza considera dos gestiones municipales exitosas. “Profundizar en casos de éxito nos permite conocer cuál es el camino a seguir para brindar soluciones concretas que den respuesta a demandas que hace años tienen los vecinos”, dijo el paranaense. En la oportunidad los dirigentes recorrieron la Planta Asfáltica Municipal y una obra de pavimentación urbana. Lo hicieron acompañados por el Diputado Provincial, Esteban Vitor; la Presidente de la Fundación Hacemos, María Alejandra Viola y los concejales Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin.Gainza está recorriendo distintos municipios a fin de conocer, de primera mano, experiencias de gestión exitosas que sean replicables en un futuro gobierno de la ciudad de Paraná. En este contexto, el Intendente Weiss y el Ex Intendente y actual Diputado Provincial Brupbacher lo invitaron a conocer los puntos centrales de sus gestiones, entre ellos el desarrollo de la Planta Asfáltica Municipal que pusieron en marcha en 2018 -en el Parque Industrial- y que hoy, además de abastecer a Viale, tiene convenios con otros municipios de Paraná campaña.Reconociendo la magnitud y la importancia de la Planta, que marcó un antes y un después en Viale, Gainza expresó que “una buena gestión radica en comprender cuáles son las verdaderas necesidades del vecino. Una inversión municipal de esta naturaleza permite agilizar las obras y priorizar en una de los mayores pedidos ciudadanos: la mejora del pavimento”; al tiempo que destacó: “Viale es un ejemplo de gestión ordenada, transparente y pujante. Estoy recorriendo y visitando distintos municipios que tienen gestiones de calidad, de las cuáles Paraná puede y debe aprender; y Viale es, sin dudas, una de ellas”.El Diputado Provincial Brupbacher viene de participar en varias actividades organizadas por Gainza en Paraná y se muestran juntos para un eventual armado político con miras al 2023; entre ellas un acto en el que radicales dieron su apoyo a la candidatura a Intendente de Emanuel Gainza y a su espacio político “Amor x Paraná”.En ocasión de la visita del Ex Concejal paranaense a Viale, Brupbacher enfatizó que “para nosotros es un orgullo que Emanuel y su equipo puedan conocer la transformación que llevamos adelante en Viale; nos unen los mismos valores y tenemos la decisión de trabajar juntos para que en 2023 la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos puedan salir del estancamiento y comenzar un proceso de crecimiento y desarrollo”.El ejercicio de recorrer Paraná y Paraná campaña no sólo pone a Gainza en contacto con experiencias de ciudades ordenadas -vinculadas al trabajo pro activo, responsable y estratégico-, sino que también le da la posibilidad de ampliar el equipo de su espacio político, de cara a las próximas elecciones.