Profesionales de Salud piden la regularización de cargos en el Estado provincial

Profesionales de Salud Pública piden a la Legislatura entrerriana que trate el proyecto denominado ‘Regularización de cargos de Carrera Profesional Asistencial Sanitaria de la provincia de Entre Ríos’, expediente N° 25333, que fue girado por la propia ministra de Salud, Sonia Velázquez, en noviembre del 2021 a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por Vanesa Castillo, y de Salud Pública, que encabeza Jorge Cáceres. Sin embargo, y a casi un año de la toma de estado parlamentario del proyecto, aún no ha sido abordado en ninguna de ellas.“El 15 de septiembre, con motivo del día del Profesional Universitario Argentino, la mesa de trabajo conformada en 2018 y compuesta por diferentes colegios profesionales y ATE en virtud de querer regularizar la planta de trabajadores profesionales que están incluidos en la carrera sanitaria de la Administración Pública Provincial, se hará una concentración frente a Casa de Gobierno para que la Legislatura entrerriana trate el proyecto de ley que data de noviembre pasado”, comunicó ala presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Entre Ríos (COTSER), Alicia Petrucci.En ese sentido, explicó: “Los profesionales de la salud pública de Entre Ríos necesitan rendir concurso, los que no se realizan desde hace 14 años; y en el medio pasaron a planta permanente a diferentes trabajadores del Estado de diversos escalafones, lo cual nos parece injusto porque, pese a haber trabajado atravesado la pandemia y haber sido la primera línea que enfrentó al Covid-19, aun no tienen el reconocimiento de nuestro Estado provincial para que estén en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores de la Administración Pública Provincial”.Profesionales de Salud Pública exigen a la Legislatura entrerriana que “posibilite la creación de 1095 cargos que están ocupados por trabajadores en situación irregular”. “No sería una erogación monetaria para la Administración Pública porque esos cargos ya se están ocupando, lo que se necesita es que se regularicen, que pasen a planta permanente a través de los concursos”, fundamentó Petrucci.En ese sentido, comentó que mantuvieron contacto “con los diputados Ángel Giano, Stefanía Cora y Paula Rubatino, quienes nos dijeron que hay consenso para tratar el proyecto y pareciera que existe la voluntad política porque es un reclamo justo, pero en los hechos aún no se ha tratado”.“Somos trabajadores que fuimos aplaudidos por toda la sociedad, pero aún no hemos sido reconocidos como corresponde en pie de igualdad en relación al resto de los profesionales”, remarcó Petrucci.La iniciativa crea un total de 1095 cargos en la Planta Permanente del Escalafón Profesional de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, para ser destinados a la regularización e incorporación de los agentes de la planta de profesionales de la ley 9892, que presten servicios con distintas modalidades contractuales de servicios en los Establecimientos Asistenciales y Sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Serán distribuidos de la siguiente manera: 821 cargos de Profesional Asistente Ley 9892; 232 de Profesional Interno de Guardia Ley 9892; 41 de Profesionales Instructores de Residencias; y 1 de Secretario Técnico Ley 9892.