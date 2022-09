Intendente criticó fallo que con abultada multa: “en un mes se funde el pueblo"

El intendente de Pueblo General Belgrano dijo que "de pagar en un mes se funde el Municipio" y criticó al juez Ricardo Mudrovici por tomar la medida que calificó como "descabellada".Por incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se fijó una multa diaria de 200 mil pesos que recae en el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la empresa Altos de Unzué SA.La medida fue adoptada por el juez Ricardo Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú, y fue en respuesta a una demanda de ejecución de sentencia iniciada por el querellante Julio Majul.Es por incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para desmantelar el barrio privado Amarras y reparar el daño que se había producido al construirse sin contar con un estudio de impacto ambiental.En diálogo con LT41, el intendente Mauricio Davico anunció que "seguramente vamos a apelar a través de los abogados del Municipio porque si no, en un mes, se funde Pueblo Belgrano" y criticó a "un juez que atrás de un escritorio dice le voy a poner 200 mil pesos de multa y que se arreglen".Ofuscado, Davico agregó que "hay jueces que son probos y otros a los que no les importa nada y toman estas decisiones que perjudican a una comunidad. Espero que, algún día, el juez nos dé una explicación porque no le importa el destino de un pueblo"."Condenan a la empresa que supuestamente tocó los humedales, pero también a la Municipalidad que no emitió ningún Certificado de Aptitud Ambiental", cuestionó.Mauricio Davico puntualizó que "Amarras recibió una injusticia, pero también la Provincia y el Municipio con estos fallos" en referencia a la prohibición del funcionamiento del barrio náutico privado a la vera del río Gualeguaychú sobre el humedal."Es lo más insólito que vi, esto no tiene explicación", agregó. "No hemos tenido suerte en que nos toquen jueces probos que pidieran ver los estudios hidráulicos donde dice que Amarras no genera inundación. Nunca un juez vio los estudios", se quejó.Respecto del fallo de la Corte Suprema, el intendente de Pueblo Belgrano aseguró que "obligan a la empresa a recomponer el ambiente, pero no te dicen qué se dañó, ni dé que forma. Es todo en el aire. Eso me preocupa porque son jueces presionados y que tienen miedo al escrache de los ambientalistas y terminan haciendo aberraciones jurídicas, es vergonzoso".Pero también le dedicó un párrafo al Municipio de Gualeguaychú, sin nombrarlo: "Los propios denunciantes están en la Península -enfrente de Amarras- donde se ha rellenado el río y un montón de cuestiones. Pero eso no importa, se denuncia a Amarras", cerró en defensa del emprendimiento.