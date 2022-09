Autoridades nacionales de Salud mantuvieron una importante reunión en Paraná

Agenda de trabajo

Presencias

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, recibió en Paraná a la subsecretaria de Articulación Federal de la cartera sanitaria nacional, Verónica De Cristófaro. Las funcionarias, acompañadas por sus equipos técnicos, desarrollaron una importante agenda de trabajo.Al inicio de la jornada, Velázquez valoró la presencia de las autoridades nacionales y señaló: "Para nosotros es muy importante sentirnos acompañados porque como venimos insistiendo el Ministerio de Salud de la Nación es el órgano que marca una rectoría, que acompaña y nos respeta en las singularidades".Por su parte, De Cristófaro manifestó: “Nos pone muy contentos que podamos tener una mesa de trabajo. Se ha desarrollado una labor entre la provincia y la Subsecretaría de Articulación Federal muy arduo que empezó en pandemia para que podamos mejorar la capacidad de los accesos a los derechos en lo que tiene que ver con la consolidación de los recursos. Esto lo que permite es que la enunciación de la federalización como un concepto de política pública sea concreto”. Y agregó: “Es muy importante respetar la individualidad de las provincias, su idiosincrasia, y por este motivo la próxima semana vamos participar de una construcción de la red de condiciones argentinas con las provincias”.Los equipos técnicos del Ministerio de Salud de Entre Ríos brindaron una presentación del trabajo llevado adelante en distintos ámbitos y se expusieron los objetivos de gestión 2022. En esta línea, se abordaron temas como: red de atención sanitaria y niveles de riesgo, determinantes sociales, indicadores de primera infancia, organización de los servicios post-pandemia en el marco de la regionalización sanitaria, infancias y personas gestantes (capacitación en leyes 27.610 y 27.611, campaña IRAB 2022), Plan Rector de Vacunación Covid 19 y la Campaña de Vacunación Sarampión Paperas y Poliomielitis 2022, como así también el desafío de recobrar las coberturas en la vacunación de calendario.Además, se compartió el trabajo realizado en lo que refiere al abordaje de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y, en esta línea, se informó también sobre el acompañamiento y seguimiento de pacientes con tuberculosis. Asimismo, se avanzó en temas como emergencias sanitarias, telesalud, salud mental y adultos mayores.En la oportunidad, De Cristófaro realizó la presentación del Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud, que tiene como objetivo la provisión de equipamiento y obras de infraestructura sanitaria para todas las provincias.En este marco, la funcionaria se centró en Entre Ríos y comentó que la provincia recibirá un resonador que estará en el hospital San Martín de Paraná y un tomógrafo para el hospital San Antonio de Gualeguay. Además, está previsto sumar el año próximo equipos de digitalización deimágenes en los hospitales San Martín de Paraná, 9 de Julio de La Paz, Santa Rosa de Villaguay y San Benjamín de Colón.En lo que respecta a ambulancias, la provincia está contemplada dentro de las que recibirán unidades de traslado antes de fin de año, según se analizó en la jornada.También se hizo un repaso por las obras llevadas adelante, como la del Centro Provincial de Almacenamiento de Vacunas (la cual está en construcción en el predio del Hospital Escuela de Salud Mental), el centro sanitario modular de Santa Elena (que se encuentra en ejecución), el centro sanitario de frontera en Concordia y el centro de turismo responsable en Colón, ambos finalizados.Posteriormente, se realizó la entrega de computadoras, adquiridas con fondos del Programa Proteger de Nación, a los centros de salud “Malvinas Argentinas” de Paraná; Teniente 1° Ibáñez de Villa Urquiza; Martín Fierro de Hernández y Eva Perón de Strobel.En el marco de esta entrega, De Cristófaro indicó: “Uno sabe que no todas las provincias están en una misma instancia de desarrollo, pero sí sabemos a dónde queremos ir con la estrategia de salud digital federal. Esta última es la que posibilita que podamos saber qué le pasó a un paciente, qué le pasa y asistirlo desde el derecho a la salud más allá de si sabe o no la enfermedad que tiene porque apenas a un clic uno puede acceder a la historia de una persona. En ese sentido, estamos entregando, con fondos de Proteger, una herramienta de trabajo para poder mejorar el acceso de las personas”.Seguidamente, los funcionarios visitaron el hospital San Martín de Paraná donde avanza la obra que luego será el espacio para instalar el primer resonador en la provincia en la red pública y equipos de digitalización de diagnóstico por imágenes de alta productividad, y la obra del Centro Provincial de Almacenamiento de Vacunas, que se está llevando adelante en el predio del Hospital Escuela de Salud Mental y está previsto que se finalice en un mes y medio.Desde su contraparte nacional, también estuvieron presentes el Director Nacional de Recursos Físicos, Hernán Barbalace; el coordinador de Equipamiento Médico, Leandro Cian; el asesor de la Subsecretaría de Articulación Federal, Eric Goyos; y la asesora/comunicadora de la Subsecretaría de Articulación Federal, Lara Frutos.Mientras que por la cartera provincial, acompañaron a la ministra los secretarios de Políticas de Salud y Bienestar y de Salud, Guillermo Zanuttini y Carina Reh, respectivamente; la directora de Planificación del Primer Nivel de Atención, María Eva Famín; el director General del Segundo y Tercer Nivel de Atención, Javier Damiani; el coordinador de Programas de Salud, Santiago Arias; la coordinadora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Soledad Garcilazo; y el subsecretario de Prensa y Políticas de Comunicación, Hugo Remedi.