Fernández repudió las amenazas de muerte que recibió Macri

Alberto Fernández condenó, a través de sus redes sociales, las amenazas de muerte que recibió Mauricio Macri y por las cuales el ex presidente radicó una denuncia en la Justicia que recayó en el mismo juzgado que investiga el ataque a Cristina Kirchner.“Deseo expresar mi enérgica condena a las amenazas vertidas contra el ex presidente Mauricio Macri y distintos funcionarios judiciales, alentando que la investigación avance y los hechos se esclarezcan rápidamente”, publicó el jefe de Estado.Y agregó luego, en el cierre de su breve hilo de Twitter: “Asimismo, el Gobierno nacional vuelve a instar a usuarios y administradores de las redes sociales a no permitir que se conviertan en vehículo del odio y la violencia. Debemos recuperar la convivencia democrática en un marco de respeto a la diversidad”.

Ocurre que la custodia oficial del ex mandatario había denunciado recientemente ante la Justicia que Macri fue amenazado de muerte, por lo que de inmediato se abrió una investigación que recayó en —un principio— en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, pero durante este viernes, pasó a manos de juez Marcelo Martínez de Giorgi.En lo que respecta a la presentación de Macri: fue realizada el pasado jueves 1° de septiembre, apenas unas horas antes del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo que el juzgado de turno en los tribunales de Comodoro Py era el número 5, que justamente se encuentra a cargo de Capuchetti. De ahí que ambas causas se juntaron en el mismo fuero, en un principio.La amenaza provino desde una cuenta en la red social Twitter, de un usuario que profirió mensajes violentos apuntando directamente contra el ex mandatario. “¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, escribió la cuenta identificada como @Luisanfer2442. El usuario actualmente se encuentra suspendido.La presentación fue realizada por los responsables de la protección que brinda el Estado a Mauricio Macri por su condición de ex presidente, según confirmaron desde el entorno del fundador del PRO. Los agentes forman parte del personal de la Dirección General de Seguridad Presidencial y Protección de Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, que a su vez dependen del Ministerio de Seguridad que actualmente está a cargo del Ministro Aníbal Fernández.Al momento de la presentación judicial, en la secretaría del juzgado que conduce Capuchetti se ordenó un informe sobre la cuenta desde la que se publicaron las amenazas. Allí se detectó que, además, se había difundido frases del mismo tenor, pero apuntando contra el fiscal Diego Luciani, quien cobró protagonismo por su desempeño en el marco de la llamada causa Vialidad, que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En este sentido, este viernes el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por las amenazas contra Macri y el fiscal Luciani. Pollicita recibió en las últimas horas “capturas de pantalla relativas a otros tweets publicados por el usuario @Luisanfer2442 en los que dicha persona refiere “cuánto me pagan por matar a este hijo de puta de Luciani”.