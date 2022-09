UPCN espera una propuesta salarial “superadora” y una paritaria “abierta”

Los integrantes de la Comisión Directiva de UPCN y delegados zonales se reunieron este viernes en la sede del gremio que nuclea a los estatales entrerrianos para tratar diferentes temas, entre ellos, la marcha de las negociaciones salariales con el Gobierno provincial de cara al encuentro previsto para el martes.Al respecto, la secretaria gremial, Carina Domínguez indicó que en el encuentro se propuso la metodología de la paritaria salarial tiene que ser “abierta, que se fije un posible un posible acuerdo para el mes próximo y que mes a mes se vaya evaluando la situación salarial en función del índice de inflación”.“Al Gobierno provincial le solicitamos que mejore la última propuesta que presentó y que deje abierta la paritaria porque hay una gran incertidumbre en relación a la evolución de la economía. Pretendemos que el Gobierno tome el compromiso de que podamos sentarnos a discutir mes a mes para que el salario no se siga deteriorando y que el poder adquisitivo le gane a la inflación”, comunicó el titular del sindicato, José Allende.“Esperamos que el Gobierno presente una propuesta superadora y luego debatiremos en el gremio qué nos parece, pero que quede claro que pretendemos que la paritaria se mantenga abierta”, insistió.En la oportunidad se consultó a Allende sobre los motivos por los que UPCN no se plegó al Frente Sindical que se reunió el jueves en la sede de Agmer Paraná. “Si bien Agmer representa a los docentes, que no es el sector por nosotros representamos, en la lucha salarial todos estamos en la misma posición”, argumentó y confirmó que no tenía sentido participar del encuentro porque, “por la tarde, todos los gremios los docentes definieron un paro para este viernes, que desde UPCN no estábamos en condiciones de implementarlo porque no lo habíamos debatido con las bases”, sostuvo Allende.