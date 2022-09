Para Bordet el paro docente es “incomprensible” y dificulta seguir dialogando

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en declaraciones a Elonce, cuestionó el paro docente y expresó que “es incompresible, porque realizamos tres ofertas salariales, la última fue de un 20 por ciento lo que nos posiciona largamente arriba de la inflación y todas fueron rechazadas sistemáticamente”. Y sumó que “nunca recibimos una contrapropuesta, convocamos a los gremios para dialogar, pero nos contestaron con un paro”.



En este sentido, mencionó: “No entendemos esta situación y no encontramos una explicación, salvo que no les importe el futuro de los chicos a los dirigentes gremiales, todo el tiempo estamos proponiendo ofertas salariales y no hay necesidad a realizar paro”.



“Queremos tener 190 días de clases y lo vamos a cumplir a rajatabla”, sentenció.



“Apelamos a que se genere empatía para con los chicos y los padres, por suerte el nivel de acatamiento fue muy bajo y felicito a todos los docentes que fueron a trabajar y están comprometidos con la educación pública”, sostuvo el mandatario provincial.



Asimismo, Bordet explicó que “es muy difícil mantener el diálogo porque permanentemente estamos ofreciendo diversas propuestas, pero salen con un paro de manera imprevista, pensamos que el justificativo es que querían tomarse un fin de semana largo”.





