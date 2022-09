SADOP sobre el salario docente: “Queremos achicar la brecha con la inflación”

Se lleva a cabo este viernes el paro docente al que convocó AGMER y al que se plegaron los trabajadores de la Educación nucleados en AMET, UDA y SADOP.“Reclamamos ya no más dilaciones en el tiempo y poder llegar a acordar (con el gobierno provincial) un porcentaje para se vea impactado en los sueldos de los docentes”, manifestó ala secretaria general de SADOP, Alejandra Frank.“Tenemos una realidad laboral por la que no tenemos estabilidad en el cargo, entonces, al momento de hacer una medida de acción directa, muchos compañeros nos expresan que suelen ser aconsejados de que no realicen la medida para no afectar a ese papá que abona la cuota al colegio, por lo cual, prefieren preservar su fuente laboral y hay miedo al realizar la medida de fuerza”, explicó Frank.