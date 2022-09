Construirán la Comisaría 11 en Concordia y se amplió la capacidad de la alcaidía

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, estuvo en Concordia acompañada por el jefe de Policía, Gustavo Maslein, legisladores, miembros del Poder Judicial y organismos de DDHH. Se anunció la construcción de la comisaría 11 y la licitación del 911. Además, recorrieron la ampliación de la alcaidía.Junto al intendente de Concordia, Alfredo Francolini, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el senador Armando Gay, el diputado Nestor Loggio, el defensor General de la provincia, Maximiliano Benitez, el presidente y la vicepresidenta del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mariano Caprarulo y Carolina López Bernis, el juez de Garantías Francisco Ledesma, el Jefe Departamental Concordia, Comisario Juan Beguerie, el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduan, y representantes de la Asociación H.I.J.O.S Concordia, la ministra Romero recorrió la ampliación del edificio de la alcaidía policial de Concordia que incorpora 10 nuevas plazas.El edificio de la alcaidía policial, ubicada en Monseñor Tavella N°1360, fue refaccionado con fondos de la Policía de Entre Ríos y mano de obra municipal. Con estas mejoras, se alcanzó un total de 25 plazas para alojamiento de varones detenidos."Siempre decimos que las instalaciones de la Policía, así como ocurre con el Servicio Penitenciario, completan una parte muy importante del Sistema Penal. Es importante que quienes están alojados por algunas horas o unos días en una alcaidía tengan condiciones de vida que cumplan con los requisitos de los pactos de Derechos Humanos y que cumplan con los requisitos de cualquier vida digna es una cuestión importante para los estados", sostuvo Romero durante su visita."Esta alcaidía había quedado chica y antigua. Se invirtieron fondos provinciales y municipales para poder ampliar y mejorar la cuestión edilicia y mobiliaria. Este era un reclamo que realizaron el Defensor General de la Provincia y organizaciones de Derechos Humanos y hoy podemos dar cuenta de estas mejoras", explicó.Asimismo, Romero destacó los avances que se vienen realizando en materia de seguridad en toda la provincia y subrayó los proyectos en marcha para Concordia. "Para el año que viene tenemos prevista la Comisaría 11 de la localidad que va a estar en el presupuesto 2023. Además, este año tenemos previsto inaugurar el Sistema 911 en la Jefatura Departamental, que se va a realizar con aportes de la provincia y de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CTM) y que ya está próximo a licitarse", detalló."La ampliación de la alcaidía de Concordia viene a dar respuesta a una necesidad de la Policía para mejorar el trabajo que vienen realizando junto a la Justicia. Esta obra se realizó de forma mancomunada entre el gobierno provincial y el municipio, ratificando una forma de trabajo que llevamos adelante en ésta y en otras áreas de gestión", señaló al respecto Alfredo Francolini."Concordia es una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años, creció en extensión y en población. Y eso hace necesario más obras y ampliar los servicios. Junto al gobernador Gustavo Bordet, la ministra Rosario Romero y el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, avanzamos en diferentes proyectos para atender las diferentes situaciones. Así se construyó la Comisaría 10, se logró la ampliación de la alcaidía, se está por licitar el 911, y el proyecto de la Comisaría 11 va a estar incluido en el presupuesto del año próximo. Estas son demandas y necesidades de la población, que vamos dando respuesta en conjunto", enfatizó el jefe municipal.El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, saludó la visita de la ministra en la localidad y enfatizó: "Venimos trabajando con esta idea de mejorar, el gobernador Gustavo Bordet decidió que acá se construya la comisaría 11 y esto va a traer más seguridad a las y los vecinos de los barrios de Concordia. Ya tenemos el terreno y el paso siguiente es presupuestarlo para el año siguiente. En esto venimos trabajando y estamos muy contentos que hoy se lleven adelante estas acciones"Asimismo, el senador Armando Gay, manifestó su agradecimiento por la visita de la ministra Romero a la localidad y por el apoyo en materia de seguridad. "Nuestras obligaciones como funcionarios son muchas pero lo lindo es cuando podemos llegar a la comunidad con soluciones y respuestas. Hoy pudimos visitar la ampliación de la alcaidía y proyectar nuevas obras para el departamento", sostuvo.Por su parte, el defensor General, Maximiliano Benitez, mencionó: "No tenemos más que celebrar porque esto es algo que solicitamos para que los presos tengan un lugar adecuado en los momentos de detención y no se alojen en comisarías que no estaban preparadas. Es un salto de calidad muy importante en relación a lo que antes había y esperamos que en todas las localidades de la Provincia las alcaidías se adecúen a las actuales necesidades".El juez de Garantías N° 2, Francisco Ledesma, destacó la importancia de los avances en las mejoras de la alcaidía y manifestó: "Las refacciones que se hicieron demuestran que se va por un buen camino. Se mejoraron las condiciones y nosotros como jueces de garantía tenemos la tarea de controlar estos lugares. Creemos que hay cosas para seguir haciendo pero es importante y es una buena senda".La obra que se visitó en la nueva alcaidía fue realizada con el esfuerzo del gobierno provincial y municipal. "Esto es muy importante para nosotros porque era una cuenta pendiente que teníamos y hoy podemos mostrar los avances", mencionó por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein.Durante la visita en Concordia Romero visitó la Planta de Verificación Automotor de la Policía de Entre Ríos, ubicada en calle Güemes y La Paz, en un terreno contiguo a la Comisaría de Minoridad y la Mujer.Se trata de una nueva edificación reacondicionada para el funcionamiento de la oficina policial. Esta obra traerá mayor comodidad y rapidez a quienes realicen trámites de verificación automotor.Acompañaron la recorrida el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer, el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez, funcionarios municipales e integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Entre Ríos.