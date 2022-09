Müller:"Dirigencia gremial docente desprecia el derecho de niños a la educación"

“La dirigencia gremial docente desprecia el derecho de los niños y las niñas a la educación”, afirmó el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, tras conocerse el paro convocado por los secretarios generales de los sindicatos.El titular del CGE expresó, además, que “desde el gobierno hemos dado sobradas muestras de vocación de diálogo convocando a paritarias salariales, reuniones y paritarias sectoriales. Pero este paro no hace más que confirmar la nula voluntad de una dirigencia gremial alejada de los trabajadores y de la comunidad educativa, y que socaba el derecho a la educación”.“Asistimos a una muestra de soberbia de parte de una dirigencia gremial debilitada que no tiene para ofrecer otra cosa que no sea un ataque a las instancias de diálogo, condicionando por la fuerza la paritaria en medio de la convocatoria que realizamos para el martes que viene”, continuó.En ese marco, Müller recordó que “hemos hecho propuestas salariales muy significativas al comienzo del año, adelantamos aumentos cuando se aceleró la inflación, hicimos nuevas propuestas y las volvimos a reformular en función de los pedidos que hicieron los gremios. Sin embargo todo ese trabajo es desechado y tirado por la borda por un grupo de dirigentes gremiales que desprecian el derecho de los niños, niñas y de sus familias”.“Los términos del comunicado que conocimos durante la jornada, y que intentan justificar una medida agresiva y sin consenso, como lo es el paro anunciado para mañana, no hace más que expresar la falta de compromiso de un grupo de dirigentes que lejos de intentar llevar soluciones a las y los trabajadores de la educación, solo se esfuerzan por gritar más fuerte”, concluyó Müller.