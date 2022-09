Brasesco convocó a "revolucionar la ciudad con un radicalismo protagonista"

En el marco de la recorrida de Leandro Brasesco por las seccionales de la ciudad de Paraná, visitó la Seccional Cuarta, donde se desarrolló una reunión con correligionarios locales, con el fin de conversar, reflexionar y proponer ideas para delinear un proyecto de Ciudad; reactivando la mística radical en la Cuarta.Con una amplia convocatoria de radicales paranaenses, el precandidato a intendente de Paraná, Leandro Brasesco, destacó: “Los radicales de Paraná tenemos que protagonizar el proceso político y el próximo gobierno. Convocamos a todos los radicales, sin excepción, incluso a quienes manifestaron su apoyo a precandidatos que pertenecen a otros partidos y que quizás lo hayan hecho con apresuramiento, o sin haber desarrollado los debates de fondo, que son los que pretendemos dar en el Radicalismo”.En este sentido, agregó: “Empezamos esta recorrida que nos va a llevar por todas las seccionales de la ciudad, por esta Cuarta, de fierro, porque representa para nuestro ideario radical un faro que ilumina lo que debe ser nuestro accionar político.Sabemos bien que los partidos políticos son pilares fundamentales de la democracia, también sabemos que hoy por hoy ningún partido por sí solo, en Paraná, la Provincia o la Nación, puede construir y garantizar un gobierno, por lo que se impone la construcción de frentes para el ordenamiento político y la legitimación necesaria para la eficiencia de gobernar”.Asimismo, Brasesco sostuvo que la “Evolución es radical”, que los ciudadanos manifiestan la necesidad de un cambio, para generar progreso y un futuro mejor y que es responsabilidad promover el radicalismo renovador, conversando en todas las seccionales con los correligionarios sobre un proyecto de gestión municipal.Y afirmó: “desde Evolución Radical venimos desarrollando un programa de gobierno para la ciudad de Paraná en un contexto de pluralidad y convivencia con varios sectores de diversos partidos. La ciudad necesita una transformación real, profunda, que la posicione como una verdadera Capital. Queremos ser serios en la construcción política, queremos ir por una evolución de nuestra sociedad, lo que está bien profundizarlo, lo que está mal cambiarlo o dejarlo de hacer, buscar la continuidad de las políticas que son útiles para la sociedad”.Además, sobre el Estado Municipal, resaltó: “Tenemos que trabajar para que la Ciudad posea un Estado Municipal que brinde servicios públicos y transporte de calidad. Que sea un Estado ágil, que esté al lado y le sirva al vecino, al trabajador, al emprendedor, al empresario, al comerciante, al profesional, al estudiante. Que brinde infraestructura e incentivos para producir un verdadero cambio en el modelo de desarrollo económico de la ciudad.Un Estado municipal que trabaje por una ciudad con crecimiento sustentable y que ponga al desarrollo humano como una de sus políticas principales para recuperar el entramado social a través de programas interdisciplinarios donde el arte, la cultura, el deporte, la educación y la salud pública sean el eje de esa recuperación. Una ciudad que se asuma como eje del corredor bioceánico y que se anime a mirar al mundo desde ese lugar. Que desarrolle estrategias de crecimiento económico y productivo en el marco de la integración regional con todos los Departamentos de la Costa del Paraná y la ciudad de Santa Fe.”Por otra parte, en este importante encuentro entre correligionarios, Brasesco también puntualizó: “…somos radicales, por lo que creemos que debemos escuchar e interpelar al pueblo radical, al afiliado y simpatizante radical; que tiene mucho que aportar en la elaboración de un programa que incluya las necesidades y propuestas electorales para los tiempos que se vienen”.“Es necesario juntarnos los radicales para ponerle a la propuesta de la que vengo hablando nuestra propia impronta que asegure que el radicalismo con un radical como protagonista sea quien genere y traicione para que este proyecto vaya hacia adelante”, enfatizó.Además, Brasesco hizo especial referencia en la necesidad de seguir construyendo un radicalismo renovado, afirmando que se requiere: “Un radicalismo con caras nuevas, impronta nueva, que no piense en la comodidad de la minoría, que salga a buscar los problemas que hacen difícil la vida de nuestros vecinos, para transformar la realidad en la que vivimos y hacerla mejor para todos. Que de verdad propicie la participación de los afiliados y simpatizantes, que sean los verdaderos protagonistas de esta hora, y no sólo se los tenga en cuenta para ser fiscales el día de una elección”.Sobre la participación de las juventudes y el rol de la mujer en el radicalismo, aseguró: “queremos un radicalismo que no espante a quienes quieran acercarse a participar, que entienda que la Juventud no es el futuro de una sociedad, sino que es el presente, que piensa, habla, actúa y construye. Así como también queremos un radicalismo que no sea misógino, que no vea a las mujeres militantes como una necesidad de fórmula, impuesta por la Ley de Género, sino que sigan siendo protagonistas en la construcción y tomando decisiones”.En otro momento, resaltó: “queremos un radicalismo que no tenga adherentes sino que tenga protagonistas. Sólo así, con el protagonismo de su gente, la Unión Cívica Radical va a cumplir un rol fundamental dentro de un marco de pluralidad y se transformará en estandarte de una propuesta en la ciudad”.Para finalizar, convocó a los presentes y a todos los radicales, asegurando: “No importa la pertenencia interna, tenemos la oportunidad de transformar y ser protagonistas de esta hora. Juntos vamos a trabajar en una propuesta que va a darle a la Ciudad de Paraná un gobierno amplio y plural, con la integración del radicalismo, y conducido por un radical”.