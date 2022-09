AMET, UDA y SADOP se suman al paro resuelto por AGMER para este viernes

La Comisión Directiva Central de Agmer, reunida conjuntamente con el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, resolvió la convocatoria a un paro de 24 horas para este viernes 9 de septiembre ad referéndum del Congreso de la entidad. Del mismo modo, AMET y Sadop confirmaron que adhieren a la medida de fuerza convocada en unidad por el Frente Gremial de la docencia entrerriana.“Con una inflación abrumadora que licúa diariamente nuestro salario se hace imperiosa una urgente respuesta salarial. El gobierno provincial debe presentar una propuesta salarial que dé cuenta de la situación económica si de verdad quiere, por un lado, que las y los trabajadores no perdamos frente a la inflación (tal como lo señalara el gobierno, que nuestros salarios deberían estar por encima de la inflación) y, además, que el conflicto no se profundice”, agregó Agmer en el escrito dado a conocer en la tarde del jueves.“Claro está que hemos dado genuinas muestras de querer que prevalezca el diálogo, pero las dilaciones en tiempos de crisis no tienen más lugar para las y los trabajadores, que, una vez más, haremos uso de una medida de acción directa constitucional”, concluyó el escrito del gremio.En diálogo con, Martín Tactagi de Agmer Paraná confirmó la medida: “", dijo y agregó que “los índices de inflación cada vez más altos y nos debilita el poder de nuestro salario. Necesitamos un aumento que esté por encima de la inflación”.Agmer se reunió esta mañana con las otras tres entidades gremiales de la docencia entrerriana y en la misma, los sindicatos coincidieron en la necesidad de realizar el paro de este viernes.. Todo el colectivo docente de la provincia, privados y públicos, se sumarán a la medida de mañana”, remarcó.Por su parte, el secretario General del gremio que representa a docentes técnicos en Entre Ríos, Andrés Besel, aseguró que la adhesión al paro responde "al mandato de las asambleas", las cuales decidieron la realización de medidas de fuerza "después de estar toda la semana sin una propuesta de mejora salarial".En la misma línea, Sadop confirmó a través de un comunicado que se pliega al paro por 24 horas: "Como integrantes del Frente Gremial ratificamos que es urgente e impostergable que el gobierno provincial presente, sin ningún tipo de dilaciones, una propuesta salarial que ponga los salarios de docentes por encima de la inflación, de modo tal que se hagan realidad la promesa que ha manifestado el gobernador Bordet”. (APF)