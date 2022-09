Docentes de Agmer hacen paro este viernes: piden nueva propuesta salarial

El gremio docente AGMER dispuso efectuar un paro de 24 horas que se concretará este viernes 09 de septiembre. “El Plenario de Secretarios Generales y la Comisión Directiva Central, acordaron la realización de un paro de 24 horas para este viernes 09 de septiembre, ad referéndum del Congreso de nuestra entidad”, señalaron en un comunicado dado a conocer este jueves.“Esta medida de acción directa responde concretamente a la inacción explícita del gobierno provincial al menospreciar y socavar la voluntad de diálogo que hemos tenido las y los trabajadores docentes”, indicaron desde la entidad.“Con una inflación abrumadora que licúa diariamente nuestro salario se hace imperiosa una urgente respuesta salarial. El gobierno provincial debe presentar una propuesta salarial que dé cuenta de la situación económica si de verdad quiere, por un lado, que las y los trabajadores no perdamos frente a la inflación (tal como lo señalara el gobierno, que nuestros salarios deberían estar por encima de la inflación) y, además, que el conflicto no se profundice”, consideró Agmer en el escrito difundido este jueves.“Claro está que hemos dado genuinas muestras de querer que prevalezca el diálogo, pero las dilaciones en tiempos de crisis no tienen más lugar para las y los trabajadores, que, una vez más, haremos uso de una medida de acción directa constitucional”, concluye el comunicado.