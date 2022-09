Agmer Paraná se moviliza esta tarde hacia Casa de Gobierno

La docencia del Departamento Paraná resolvió realizar este jueves “la movilización suspendida el 2 de septiembre”. Será a las 17, “a contraturno de las escuelas diurnas”.



“Las causas del reclamo salarial no solo han sido ratificadas por el colectivo docente en el congreso, también lo han manifestado los demás gremios docentes y los trabajadores estatales nucleados en ATE y UPCN”, expuso Agmer Paraná.



Además, en un documento remarcaron que exigen al gobierno “que presente una propuesta salarial que verdaderamente nos contenga, con salarios que no pierdan frente a la inflación. De no realizarla, desde el colectivo docente nos convocaremos en los próximos días a un nuevo congreso para definir las medidas a seguir”.



El documento completo:



“El congreso del lunes 29 de agosto en Rosario de Tala resolvió rechazar la propuesta formulada por el gobierno declarándola insuficiente, y lo emplazó a formular una nueva antes del jueves 1ro de septiembre. En caso de que esa propuesta no existiera o que la misma no contemplara nuestras necesidades como colectivo docente, se ejecutaría paro de 24hs el día viernes 2 de septiembre. Así se informó al ministerio de trabajo y se dispusieron todos los medios para ejecutarlo. En virtud de que este paro tenía fecha definida por congreso es que no se pudo rectificar.



El atentado efectuado contra la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner cambió las condiciones de la jornada de lucha. Primero porque el mismo fue un ataque a la institución democrática de nuestro país y segundo porque a consecuencia de esto, el presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional con lo cual el paro quedó en abstracto.



En este contexto definimos realizar la movilización suspendida el 2 de septiembre, este jueves 8 a las 17, a contraturno de las escuelas diurnas. Las causas del reclamo salarial no solo han sido ratificadas por el colectivo docente en el congreso, también lo han manifestado los demás gremios docentes y los trabajadores estatales nucleados en ATE y UPCN.



El rechazo a la propuesta salarial, votado por unanimidad, así como la definición del paro implicaron declarar la beligerancia, pero no son motivos para que el gobierno suspenda las paritarias por condiciones laborales de infraestructura, ni aquellas comisiones vinculadas con los diseños curriculares y el análisis del nomenclador.



Nuestro reclamo se sustancia en la escalada inflacionaria que es de público conocimiento. Exigir una recomposición salarial acorde a nuestras necesidades, no justifica la suspensión del proceso de debate sobre las distintas dimensiones de nuestro trabajo docente”. (APF)