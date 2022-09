Para UPCN, el paro de estatales "logró la continuidad de las negociaciones”

Política La provincia convocó a los gremios estatales y docentes para la semana que viene

“El paro de ayer fue un antes y un después en esta etapa del proceso de lucha de los estatales", aseguró la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, tras la convocatoria de parte del gobierno provincial a una nueva reunión paritaria para el martes. "El éxito de la medida de fuerza no está dado solo por el nivel de acatamiento que fue muy alto, sino porque se consiguió el propósito fundamental que es la continuidad de las negociaciones", expresó la dirigente sindical."Con esta medida de fuerza quedó claro que sin los trabajadores se resienten notablemente las prestaciones. Son servicios críticos y eso debe estar contemplado en la negociación", manifestó Domínguez. "Esta expresión de unidad de los trabajadores es una señal muy importante. El Gobierno no tiene margen para insistir con el mismo ofrecimiento que ya rechazamos", subrayó."Ahora miramos para adelante. Si nos han convocado al diálogo, no pueden subestimarnos. Vamos a concurrir a esta instancia haciéndoles entender a las autoridades que no hay una posición caprichosa de dirigentes. No se trata de pulsear para ver quién tiene razón, sino que este es un problema de todos en el que debemos lograr un principio de entendimiento para brindarle soluciones a las y los compañeros", expresó Domínguez."Todavía tenemos un plazo para que la paritaria prospere. Si son necesarias una o dos reuniones por día tenemos que hacerlas", dijo la secretaria gremial de UPCN.En el marco de las asambleas y recorridas, coincidieron con los trabajadores en que la paritaria debe mantenerse abierta. "En un contexto social y económico en el que no hay certezas sobre la evolución de la inflación y otras variables económicas, tenemos que ir analizando la situación para proteger el salario", concluyó Domínguez.