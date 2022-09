El Gobierno, “atento a la investigación" del atentado contra la Vicepresidenta

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el Gobierno nacional "está atento a la investigación" judicial que se sigue por el atentado que sufrió el jueves pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta."El Gobierno está atento a la investigación. Leímos atentamente la imputación que se realizó anoche y seguimos la investigación", dijo la portavoz esta mañana, en su conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno, en la que expresó: "Estamos a una semana del atentado contra la Vicepresidenta que cambió sin duda un montón de cosas, entre ellas la agenda de gobierno".En tanto, informó que el presidente Alberto Fernández "invitó a todos los ministros" del Gabinete nacional a participar este sábado de una misa convocada por la intendencia de Luján en el santuario de Nuestra Señora de Luján y precisó que el mandatario decidirá en las próximas horas si él mismo concurre.

Cerruti indicó que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cometido el jueves pasado obliga a replantear "el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo" y, en ese sentido, destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo para ello, en diálogo con otros sectores, entre ellos la oposición.Además consideró que es “grave” que la titular del PRO, Patricia Bullrich, “todavía no se haya pronunciado, y no haya repudiado” el atentado tal como lo hizo “la enorme mayoría de los dirigentes políticos y sociales” de la oposición.Cerruti retomó las palabras del presidente Alberto Fernández en su discurso del martes ante la Cámara Argentina de la Construcción y afirmó que los ciudadanos imputados por el ataque “decidieron actuar por fuera de la democracia, no sólo por fuera de los límites de la ley”.En ese sentido, la portavoz dijo que el jueves pasado, 1 de septiembre, la sociedad “cruzó” un límite con gente que “actuó por afuera de la democracia” y añadió: “No se trata sencillamente de insultos, de persecuciones".En ese sentido, dijo que ese accionar “obliga a todos” a replantear cuál es el “pacto democrático” para “ratificarlo, a profundizarlo, aquel que venimos construyendo desde el 1983”, y recordó que el proceso de recuperación democrática “costó” mucho esfuerzo.“Sabemos sobre cuántas muertes, desapariciones, ciclos de oscuridad se pudo hacer”, manifestó.Fue ese pacto democrático el que, según la portavoz, permitió, “aun en momentos muy difíciles, políticos, económicos, durante las últimas décadas, tener siempre una convicción democrática profunda”.Además, cargó contra actores que entienden que hay “un sector de la sociedad que no merece vivir”, y señaló que existen fenómenos globales similares, entre ellos los “neonazis” en Europa.“El límite de la tolerancia es el intolerante”, dijo Cerruti, citando al filósofo alemán Jürgen Habermas.