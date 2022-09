El Senado sesionará este jueves en repudio al atentado contra la vicepresidenta

La iniciativa del FdT fue formalizada esta tarde y lleva la firma de la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora.



Una vez que se oficializó la convocatoria, desde JxC difundieron un comunicado en el que anunciaron que no asistirán a la sesión porque, dijeron, "no avalan el uso político-partidario del Congreso".



La intención del oficialismo es aprobar en el recinto un pronunciamiento basado en dos proyectos de declaración presentados por las senadoras Nora Giménez (FdT-Salta) y María Clara del Valle Vega (Fuerza Cívica Riojana-La Rioja).



El FdT buscó durante el pasado fin de semana avanzar con el tema para el martes, pero pospuso la idea un par de días para dar tiempo a que los senadores que no están en Buenos Aires viajen desde sus provincias.



La decisión que venía gestándose se abordó durante una reunión del interbloque oficialista que se llevó a cabo en la tarde de ayer.



Pero la convocatoria fue rechazada por la coalición opositora, desde donde acusaron al FdT de buscar "politizar el hecho e intentar responsabilizar a la Justicia, los medios y la oposición como instigadores", al tiempo que llamaron a "evitar mayores niveles de confrontación y crispación social, con miras a favorecer la paz social".



"La inmediata, oportuna y sincera actitud de los senadores de Juntos por el Cambio, a pocos minutos de ocurrido el atentado, donde firmó una declaración conjunta con el bloque del Frente de Todos, no solo reflejó su total ausencia de especulación en torno a un hecho de tamaña magnitud, sino que además marcó el camino adecuado para transmitir certidumbre a la sociedad", señalaron los senadores de JxC.



Consultada por Télam sobre la postura opositora, la senadora del FdT por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, dijo que "están muy equivocados" y les pidió que "reflexionen", para luego remarcar que este es un momento para "fortalecer la institucionalidad".



En sintonía, el porteño Mariano Recalde consideró "desacertado" el rechazo opositor, sobre todo cuando "se necesitan expresiones de rechazo al odio y a la violencia".



"Hay que actuar sin especulaciones", agregó Recalde, mientras que el santiagueño José Neder, también del FdT, puso distancia: "Es una decisión de ellos".



Por su parte, el oficialista jujeño Guillermo Snopek planteó que lo resuelto por la oposición le parece una "falta de respeto", ya que el país transita "momentos en que buscamos diálogo y tender puentes", dijo.



El jueves último, el FdT y JxC emitieron una declaración en la que se dejó constancia que "los bloques e interbloques del Senado de la Nación expresan su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido esta noche en las puertas de su domicilio".



"Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia. Y exigimos el pronto y completo esclarecimiento de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social", señaló aquel comunicado.



Para obtener el número necesario de senadores para iniciar la sesión especial, el oficialismo deberá contar con la presencia de todos sus integrantes, incluyendo al puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se está reponiendo de la neumonía que lo afectó hace dos semanas pero que ya avisó a sus pares que dará el presente en el recinto.



De hecho, dos de los oficialistas, el salteño Sergio Leavy y el chaqueño Antonio Rodas, volarán esta noche a Buenos Aires desde Brasil, donde asistieron a una reunión del Parlatino, para dar el quórum.



Ya avisaron que serán de la partida los dos senadores de fuerzas aliadas al Frente de Todos: la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia, quien hoy participó de la reunión de la Comisión de Acuerdos, y el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos somos Río Negro.



De hecho, Weretilneck, quien se encuentra en su casa de Cipolletti, dejó trascender a través de sus voceros que esperaba la convocatoria para viajar inmediatamente a la Ciudad de Buenos Aires.



También se confirmó la asistencia a la sesión especial de la justicialista riojana María Clara Vega, autora de uno de los proyectos de declaración.



En el caso de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, la legisladora de Hacemos por Córdoba anunció que no dará quórum mañana porque "no se crearon las condiciones para llegar a un consenso que permita realizar una sesión similar a la de Diputados".



El sábado pasado, y a diferencia de lo que ocurrirá mañana, el FdT y JxC realizaron una sesión conjunta en la que se aprobó un proyecto de resolución para expresar el "enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner" y exhortar "a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social".



Tras votar la resolución, el bloque del PRO se retiró del recinto para evitar que un "hecho gravísimo" fuera "utilizado" con el objetivo de "asignar culpables y, mucho menos, convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, al Poder Judicial y los medios de comunicación", según dijo entonces Cristian Ritondo, titular de la bancada.