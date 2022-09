El paro de estatales “perjudicó el funcionamiento de escuelas”, cuestionó el CGE

Política Trabajo notificó a los gremios docentes sobre el final de la paritaria

El paro de estatales convocado por ATE y UPCN perjudicó el normal dictado de clases en las escuelas debido a que, en algunos establecimientos, se comunicó que este miércoles no iba a haber actividad escolar y en otros, los alumnos debieron retirarse antes debido a la falta de personal nucleado en esos sindicatos y que adhirió a la medida de fuerza.que la huelga de los trabajadores “perjudicó el funcionamiento normal de las escuelas, sobre todo en las primarias donde tenemos el desafío de una hora más de clases”. “Pero la directiva del CGE y de la Departamental era que hoy era un día de clases y eso facultaba a los directivos a reorganizar las actividades en función de que el personal auxiliar se adhiera o no”, indicó.En la oportunidad, Müller señaló que “ayer se efectivizaron las resoluciones de pases a planta y estabilidad de más de 1.100 agentes en la provincia, auxiliares de Educación, lo cual era una demanda de mucho tiempo de los gremios estatales”. “Y que el sector más amplio del Estado provincial haya sido el que dé el puntapié con los pases a planta no es un hecho menor y tiene que ser bien valorado y recibido por los trabajadores, no solo porque es estabilidad sino porque es en lo que venimos trabajando en las paritarias salariales”, fundamentó el funcionario de Educación.“Confiamos en poder seguir dialogando porque la propuesta del gobierno debe ser valorada por los gremios como una demostración de buena voluntad de acuerdo a no querer perder días de clases, que es el parámetro que el gobernador Bordet señaló como límite: negociar y dialogar con los chicos en las aulas”, sentenció.