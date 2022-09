Fernández: "No son ellos o nosotros, somos todos y todas"

El presidente Alberto Fernández advirtió que la política no debe ejercerse bajo la premisa de "ellos o nosotros", sino que el pueblo está compuesto por "todos y todas", a la vez que advirtió que "desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente" en el debate público.



Tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves pasado frente a su departamento de calles Juncal y Uruguay de Buenos Aires, el Presidente pidió "no darle más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo, a los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla y a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos".



"Quien intentó llevar adelante un magnicidio no es un monstruo escapado de alguna tierra lejana, ni viene de otras galaxia, ni nació marcado para ser asesino. Es uno de nosotros. Un joven, un miembro de nuestro país que un día se ubicó fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio, de violencia, de rencor y rompió nuestro acuerdo de convivencia", dijo el Presidente.



Añadió entonces que "desde hace muchos años observamos cómo el discurso del odio y las expresiones violentas fueron volviéndose moneda corriente" en el debate público.



En la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, bajo el lema "Construyamos con impacto, las obras nos trascienden", junto al presidente de la entidad, Gustavo Weiss, el mandatario agradeció a los empresarios su "compromiso con el sistema republicano y la convivencia democrática", después del ataque sufrido por la Vicepresidenta.



"Es una muestra de madurez política ver a los empresarios argentinos comprometidos con la institucionalidad, repudiando la violencia y las voces que lastiman la tan necesaria unidad nacional", expresó.



"La memoria democrática no recuerda una imagen tan tremenda como aquella que vimos cuando alguien martilló una pistola a escasos centímetros de la cabeza de nuestra vicepresidenta", evocó el jefe de Estado sobre el atentado.



En esa línea, el jefe de Estado consideró que el pedido de condena contra la Vicepresidenta en la causa Vialidad "bastó para que dirigentes opositores alcen discursos impiadosos en redes sociales y en medios de comunicación y para que un diputado se monte en el hecho reclamando la pena de muerte para la acusada".



El mandatario sostuvo que la política no debe ejercerse bajo la premisa de "ellos o nosotros", como había expresado el diputado liberal Ricardo López Murphy, sino que el pueblo argentino está compuesto por "todos y todas".



"Todos los argentinos debemos sinceramente reflexionar sobre lo acontecido y contribuir desde nuestro sitio a una mejor convivencia entre todos. El recuerdo del derrocamiento del presidente (Hipólito) Yrigoyen y la forma en que la democracia nos fue arrebatada hace exactamente 92 años hoy nos puede servir. Es un espejo que nos alerta", subrayó Fernández.



Resaltó que "forjamos los cimientos de esta democracia con memoria, verdad y justicia; supimos unirnos para salir con más democracia cuando alguna crisis militar, política, económica, nos desafió".



Por otra parte, Fernández reseñó que "hoy nos ha dejado (la periodista) Magdalena Ruiz Guiñazú y debemos recordar su trabajo comprometido en la Conadep (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas). Forjamos los cimientos de esta democracia con memoria, verdad y justicia. Supimos unirnos para salir con más democracia cuando alguna crisis militar, política, económica, nos desafió".



"Dijimos Nunca Más. Y cuando dijimos Nunca Más, no le dijimos Nunca Más solamente a la dictadura militar, las desapariciones y la tortura. Le dijimos Nunca Más al odio, a la violencia, a la persecución, a los desencuentros. A la falta de justicia y de debate democrático", subrayó.



Sobre la reunión de Camarco, el jefe de Estado señaló su coincidencia con el lema elegido para la Convención de 2022, 'Construyamos con Impacto. Las obras nos trascienden'. "Es hora de impactar en la realidad para que empiecen a generarse los cambios que la Argentina viene demandando desde hace mucho tiempo", dijo.



"Estamos construyendo el gasoducto Néstor Kirchner que nos permitirá abastecer a todo el país con gas y también exportar y no solo ahorrar, sino generar divisas", destacó.



Rememoró que el jueves pasado, junto a YPF, acordaron con Petronas, una empresa de Malasia, "la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta el mar y de una planta de licuefacción de gas que nos va a permitir exportar y generar divisas".



De la convención participaron también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; Dan Restrepo, estratega político y asesor del expresidente demócrata de Estados Unidos Barack Obama; funcionarios del Gobierno nacional, empresarios del sector, representantes de entidades y referentes sindicales.



Manzur disertó en el panel "La importancia de la inversión en infraestructura para el desarrollo federal argentino".



El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; habló en el panel "Desarrollo territorial sostenible"; su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lo hizo en el de "Inversión pública en la Argentina para el desarrollo productivo", y la presidenta de Aguas y Saneamiento Argentino (Aysa), Malena Galmarini, en el de "Agua y Saneamiento".



La reunión se dividió en paneles que abordaron las principales cuestiones que involucran a la industria de la construcción como la incorporación de tecnología, la equidad de género y la inclusión de jóvenes profesionales en el sector.



Durante el encuentro, los representantes de las cámaras empresarias analizaron, junto a referentes sindicales, los avances a nivel nacional del Consejo de Políticas de Infraestructura.