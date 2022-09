Proteger a los adultos mayores

“Debe haber un debate maduro entre quienes tenemos responsabilidades políticas. Esto atañe a todos los partidos”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet en su visita a Valle María, donde entregó un subsidio para el Centro de Jubilados. Llamó a la “madurez de la dirigencia” para “apaciguar”.“Hay que apelar a la madurez de la dirigencia política y de todos quienes tienen que difundir acciones, que no propendan a ir hacia una sociedad con más violencia. Nos merecemos vivir en una sociedad en la que no estemos de un extremo a otro, generando conflictos. Hay que apaciguar y en esto la dirigencia política tiene un rol clave”, afirmó.El mandatario entrerriano visitó la ciudad del departamento Diamante acompañado por la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila. Fue recibido por el intendente Mario Sokolovsky y la comisión directiva del Centro de Jubilados de Valle María. Durante el encuentro entregó el decreto por el cual se otorgan 11 millones de pesos a la institución para la compra de un inmueble lindero para el desarrollo de actividades sociales.En ese marco, Bordet sostuvo que “estamos lejos de un año electoral y parece que hay dirigentes que están en campaña durante todo el tiempo, cuando hay que resolver los problemas que tiene la gente. Esto es lo que nos debe ocupar en este tiempo”.Se refería, concretamente, al debate en torno a la recuperación del día de clases del viernes 2 de septiembre, que fue declarado feriado nacional luego del ataque a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.“Hemos tenido uno o dos días de paro en marzo y los recuperamos con días institucionales, y este también lo recuperaremos con día institucionales”, recordó el mandatario y acotó: “Lo que no hacemos es marketing, ni usamos un acontecimiento trágico para hacer política y llevar agua para el molino. Creo que hay que trabajar y no hablarle tanto a la tribuna”.En esa línea, remarcó que “tenemos que difundir y propalar aquello que haga que vivamos en sociedades democráticas, tolerantes. Es un ejercicio de todos los días, no se soluciona con una ley”.Durante la jornada, Bordet entregó al Centro de Jubilados y Pensionados Nacional de Valle María el decreto por el cual se otorgan 11 millones de pesos a esa institución para la compra de un terreno lindero. El objetivo es ampliar las instalaciones actuales para el desarrollo de actividades de las personas mayores de la localidad.“Como Estado tenemos la obligación y deber de apoyar a los centros de jubilados por las tareas que cumplen”, expresó el mandatario, e hizo “un reconocimiento a todos los Centros de Jubilados de la provincia porque cumplen una función social importantísima”.En ese sentido, destacó este tipo de instituciones que se encuentran en todo el territorio permiten “generar estímulos para disfrutar de una edad de la vida que sobreviene después de haber trabajado arduamente, realizar actividades lúdicas y acciones para el cuidado de la salud”.El mandatario explicó que asumió el compromiso con el Centro de Jubilados de Valle María “hace unos meses atrás, cuando mantuvimos una reunión con el bloque de intendentes vecinalitas aquí mismo”. “La comisión directiva me planteó la necesidad de comprar un terreno contiguo y hoy lo estamos haciendo realidad”, indicó. Además valoró la colaboración de la municipalidad de Valle María.“En honor a quienes han trabajado antes que nosotros, quienes estamos activos tenemos que poner lo mejor de cada uno para poder lograr que en esa atapa de la vida se pueda vivir con plenitud y con mucha salud”, concluyó Bordet.Por otra parte, el gobernador enumeró algunas de las obras que se están realizando en el departamento Diamante, y enmarcó los avances en la infraestructura de las localidades en el proceso que lleva adelante la provincia para que las juntas de gobierno pasen a ser comunas, y las comunas se transformen en municipios.“Esto significa que se multiplican por cinco los ingresos que tienen actualmente. Esto implica también más autonomía, no depender de un aporte del gobierno, sino generar sus propias administraciones”, subrayó Bordet.En esa línea, señaló que “estamos licitando la ampliación de la red de gas natural para General Ramírez. Hace poco estuvimos con el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, por una obra para desagües pluviales y estamos viendo la licitación de viviendas”.También, “estamos viendo con algunas comunas temas de enlaces, como el acceso de Aldea Salto, tras terminar el de Aldea Protestante. Asimismo, avanzamos con la conexión entre Crespo y Racedo, y licitaremos la obra de Racedo a Gobernador Etchevehere. Son acciones que tienen a mejorar sustancialmente la performance del departamento”, destacó.Por su parte, el intendente, Mario Sokolovsky, valoró la visita del gobernador y dijo que para él "es un alegría enorme que se traduce en las caras de los integrantes del Centro de Jubilados, y de algunas personas mayores que son la que comenzaron el Centro y que hoy están acompañando”.En ese marco, comentó que la gestión para dicho aporte empezó a fines de junio, en una visita anterior del gobernador que “con su generosidad preguntó que necesita el Centro de Jubilados”. “El proyecto era ambicioso y de modo propio, el Centro no lo hubiese podido lograr fácilmente. Hubiesen tenido que trabajar muchos años para juntar ese dinero”, dijo y remarcó “el compromiso inmediato del gobernador de realizar este aporte”.Sokolovsky, mencionó que el municipio también hizo un aporte de dinero y que el Centro de Jubilados, también, gastó sus ahorros para poder concretar este ambicioso proyecto. “El agradecimiento al gobernador Bordet, es inmenso”, completó.Para finalizar, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Valle María, María Elena Riedel, contó que recibió la noticia "con una inmensa alegría". "Lo estábamos esperando todo este tiempo muy ansiosas", reveló.Recordó que el mandatario, le había prometido personalmente, cuando estuvo en la localidad. “Le plantee la necesidad que teníamos de hacer un depósito y de agrandar un poquito, y me dijo: yo los voy ayudar".Por último, Riedel precisó "que la idea es planificar para el futuro”. “Nosotros como comisión estamos ahora, pero con el tiempo vendrán otros y el pueblo va a crecer y vendrán otras ideas", explicó.