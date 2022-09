ATE y UPCN ratificaron el paro para este miércoles

Política UPCN confirmó el paro de 24 horas para este miércoles

ATE y UPCN ratificaron el paro de actividades previsto para este miércoles. La medida obedece a la demanda de los trabajadores estatales respecto a una propuesta salarial superadora y a la falta de convocatoria para dar continuidad a la mesa paritaria por parte del gobierno provincial.“Serán 24 horas de paro garantizando las guardias mínimas”, prometió el sindicalista. Y en ese sentido, fundamentó: “Los trabajadores estamos cansados y necesitamos tener una propuesta salarial superadora dado que la última oferta del gobierno no fue buena, no solo que no alcanzó, sino que la prepotencia de los paritarios del gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo en momentos en los que se necesita dialogar y puntos en común”.“Es una medida de fuerza que creemos será contundente y demostrará al gobierno la necesidad de llevar una propuesta sobre salarios, recategorizaciones, contratos de obra y asignaciones familiares”, señalaron desde UPCN.“Esperamos poder avanzar y que nuestras propuestas sean consideradas, pero fundamentalmente para que octubre los trabajadores nos volvamos a encontrar”, indicó el sindicalista al anunciar que “para este miércoles está prevista una reunión de delegados”.