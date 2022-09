Rodríguez Larreta: “el kirchnerismo propone una ley mordaza”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta mañana que los alumnos recuperarán el día de clases perdido como consecuencia del feriado decretado por el Gobierno nacional el viernes pasado, a raíz del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner; lo harán el 31 de octubre. Durante el anuncio, y en diálogo con los medios de comunicación, el Jefe de Gobierno se pronunció además acerca de la Ley contra el discurso del odio y afirmó: "El kirchnerismo propone una ley mordaza”, afirmó



“Con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, la Justicia y la oposición, el kirchnerismo busca controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir", dijo el mandatario.

Sobre el anuncio en materia educativa, Rodríguez Larreta sostuvo: “recuperamos este día de clases porque nosotros estamos acá para hacer, mucho más que para hablar. Tenemos la responsabilidad de resolver los problemas concretos de la gente. No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que hoy les preocupa a los argentinos”.



Acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, el Jefe de Gobierno destacó que la medida anunciada acompaña a otras tomadas durante el último tiempo, como la apertura de las escuelas durante los sábados y las vacaciones de invierno, y la obligatoriedad de jornada extendida para los chicos de 11 a 14 años.



Rodríguez Larreta aseguró que le duele que en Argentina “suban los precios, falte trabajo, aumente la pobreza y se profundice la crisis educativa” y cuestionó que mientras eso ocurre “el kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza”.



Tras advertir que el intento de avanzar contra la libertad de expresarse libremente podría incluir el control de lo que se diga en las redes sociales, Rodríguez Larreta postuló: “En vez de callar al que piensa distinto, propongo más libertad. En lugar de la censura, propongo más libertad. En lugar de la ley mordaza, propongo más libertad”.



Además, remarcó que el país necesita más diálogo: “si queremos construir una Argentina diferente, tenemos que escuchar especialmente al que no piensa como nosotros”. Y agregó: “El gobierno se perdió el viernes una oportunidad para unir a todos los argentinos, pero los políticos siguen enredados en discusiones cada vez más violentas y estériles".



En esa misma línea, remarcó: "Necesitamos buscar un consenso; yo sé que es más difícil eso que seguir peleándonos, pero la Argentina necesita ponerse de acuerdo con las transformaciones que van a mejorar la educación, salud, la posibilidad de conseguir trabajo."

Por último, se comprometió a seguir trabajando “por un país libre, con una democracia fortalecida, con una educación de calidad y con una política al servicio de resolver los problemas de los argentinos”.