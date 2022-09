Reconocen labor de organización internacional en la búsqueda del Ara San Juan

El canciller Santiago Cafiero recibió al Secretario Ejecutivo de la Organización para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO por sus siglas en inglés), Robert Floyd, quien realiza una visita oficial a nuestro país, y le hizo entrega de una placa conmemorativa, en agradecimiento por la valiosa colaboración que el CTBTO brindó a las autoridades argentinas durante la búsqueda del submarino ARA San Juan.



"En agradecimiento de la valiosa y profesional labor que oportunamente efectuaron los funcionarios del CTBTO, me complace entregarle a su organización en nombre de todo el Pueblo Argentino, esta placa conmemorativa con el objeto de agradecer la colaboración técnica brindada durante la búsqueda de nuestro submarino", expresó Cafiero, al distinguir a Floyd, científico e investigador de origen australiano.



En 2017, dos de las estaciones hidroacústicas del Sistema Internacional de Vigilancia de dicha Organización fueron esenciales en la detección de señales para la búsqueda del submarino argentino, al mostrar con nitidez la existencia de una anomalía acústica singular y de carácter no nuclear, compatible con una explosión de naturaleza convencional.



Durante el encuentro en la Cancillería, Cafiero y Floyd coincidieron en que el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares es uno de los pilares del régimen internacional de No Proliferación nuclear por su contribución a la paz y seguridad internacionales, constituyendo una herramienta crucial para limitar la producción y modernización de las armas nucleares existentes, así como el desarrollo de nuevos prototipos. Desde esa óptica, ambos abogaron por la pronta entrada en vigor de este instrumento internacional y por su universalización.



El titular del CTBTO destacó, en ese sentido, el compromiso de la Argentina en materia de desarme nuclear y no proliferación a nivel global.



Cafiero resaltó que la entrada en vigor del CTBT es un objetivo fundamental de política exterior de la Argentina en materia de desarme y no proliferación de armas nucleares. El Tratado ha demostrado ser una fuerza decisiva para cesar finalmente con los ensayos nucleares y tiene la capacidad de llevar adelante una vigilancia y el monitoreo activos, que serán indispensables para que la Prohibición completa continúe implementándose.



El Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue suscripto por la Argentina en 1996 y ratificado en 1998. Nuestro país participa de manera activa en las acciones orientadas a la universalización del Tratado, que tiene como objeto y fin prohibir las explosiones nucleares de cualquier índole en cualquier parte del mundo, tanto en la superficie de la tierra, como en la atmósfera, así como bajo el agua y bajo la tierra.



Actualmente, el CTBT ha sido firmado en total por 186 países, y ratificado por 174. El último país en firmarlo y ratificarlo fue Dominica, el 30 de junio de 2022. Con dicha ratificación, todos los miembros de la CELAC también forman parte del CTBT.



La visita incluyó también el recorrido por algunas de las 8 instalaciones nacionales de vigilancia del Tratado, como la estación de Radionucleidos RN01 con detección de gases nobles, la primera estación de radionúclidos establecida en las Américas; y el Laboratorio de Radionúcleidos RL01. Ambas instalaciones son operadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear y están ubicadas en su sede.



En la reunión, estuvieron presentes la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; Jenny Nielsen, Oficial Senior de Relaciones Exteriores del CTBTO; y el argentino Guillermo Rocco, quien es Coordinador de Proyecto y Programa Sistema internacional de Monitoreo de dicha Organización.