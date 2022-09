La Liga de Gobernadores pidió creación de Comisión por la Paz y la No Violencia

La declaración, que surgió de la reunión que hoy mantuvieron en el CFI, significó un refuerzo al comunicado en repudio que ya habían emitido al día siguiente del hecho. Tras el encuentro, los gobernadores presentes --el de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Chaco, Jorge Capitanich; el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el de San Juan, Sergio Uñac y el vice de Catamarca, Ruben Dusso, fueron a ver a CFK al Senado donde ella retomó sus actividades.



Lo acordado por los gobernadores se tradujo en una serie de recomendaciones al presidente Alberto Fernández como la conveniencia de convocar a una "comisión por la paz y la no violencia"; insistieron en la necesidad de avanzar en la reforma de la Corte Suprema de Justicia; reclamaron al máximo tribunal por no incluir a las provincias como amicus curiae en el conflicto por la coparticipación con CABA; la ley de Presupuesto 2023 --que el gobierno deberá presentar a mediados de este mes-- donde las provincias quieren asegurarse de que estarán allí todas las obras prometidas y que fueron firmadas; y, por último, apoyaron la medida del ministro de Economía, Sergio Massa que tiene el objetivo de incentivar la liquidación de divisas. Más allá de la asistencia presencial de cuatro gobernadores y un vicegobernador, los otros doce líderes provinciales se conectaron de forma virtual.



En el comunicado de la Liga -que fue escueto, pero emitido más de una hora después de finalizada la reunión porque "hubo que hacerle cambios"- los gobernadores también pidieron, una vez más, avanzar en la reforma de la Corte Suprema "promoviendo una integración federal con paridad de género", y expresaron su preocupación por la "indiferencia" del máximo tribunal "respecto a nuestra petición de incluir a las provincias que reclamamos ser amicus curiae ante el conflicto suscitado por la distribución de recursos coparticipables con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".



En este tema los gobernadores son pesimistas. Están esperando la sentencia de la Corte, pero opinan que será un fallo negativo que favorecerá a CABA, perjudicando al resto de las provincias.



Uno de los temas puestos sobre la mesa del CFI fue el tema presupuestario. Los gobernadores hablaron del Presupuesto 2023, que el gobierno está terminando de delinear. El año que viene es año electoral y las provincias no quieren que el ministro de Economía recorte obras en sus territorios. En el comunicado los gobernadores indicaron que "en la agenda de gestión permanente consideramos necesario lograr los consensos necesarios para federalizar el presupuesto 2023 con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en nuestras provincias, sostener el crecimiento de la economía y promover la recuperación del salario real".



En esa línea, comentaron que están preocupados porque en enero el aumento de las tarifas va a ser significativo en el bolsillo de los ciudadanos.



"Estamos en conversación con el ministro de Economía, Sergio Massa, para que lo que firmamos se mantenga en el presupuesto. Comprendemos la situación actual y las necesidades de achicar el gasto, pero no se puede dañar la economía", dijo uno de los gobernadores al terminar la reunión. También comentaron que es una preocupación en las provincias el nuevo cuadro tarifario para la luz y el gas: "el aumento en la energía va a ser muy significativo cuando se complete porque a enero va a ser más del 100 por ciento", dijeron.



Sin embargo, decidieron enviarle un mensaje de respaldo al ministro de Economía, que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos. "Apoyamos las medidas anunciadas por Sergio Massa, para incentivar la liquidación de divisas porque contribuye a lograr estabilidad cambiaria como precondición para sostener la estabilidad macroeconómica y generar empleo productivo", expresaron.



En cuanto a la Comisión por la Paz y la No Violencia que los gobernadores recomendaron al Presidente llevar a cabo, consideraron que debe estar integrada "por las distintas expresiones religiosas junto a personalidades notables de diferentes procedencias del país a los efectos de elevar una serie de recomendaciones que deben ser las reglas sustanciales para la construcción de una cultura del encuentro en la Argentina". Sería algo similar a lo que el Gobierno llevó adelante un día después del intento de magnicidio. El viernes pasado, en el documento que los gobernadores realizaron en apoyo a Cristina de Kirchner, habían dicho que "este hecho de inusitada gravedad institucional requiere un protagonismo activo del sistema político para recrear un pacto democrático por la paz, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la plena vigencia de las instituciones democráticas. El intento de magnicidio a nuestra Vicepresidenta debe constituir un punto de inflexión política".



El documento publicado este lunes fue firmado por las provincias de Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa; La Rioja; Chaco; Catamarca; Santiago del Estero; Buenos Aires; San Juan; Entre Ríos; Misiones y Salta. Durante el encuentro también acordaron volver a reunirse, aunque no fijaron fecha, pero dijeron que para esa ocasión convocarán a gobernadores de distinto signo ideológico. Los gobernadores del norte grande, en tanto, se reunirán el jueves que viene en Chaco, para la expo "Norte Grande", a la que asistirán, además, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.



