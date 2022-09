Atentado contra Cristina: “Debiera ser unánime el repudio” dijo dirigente de UCR

Ramiro Pereyra, presidente del Comité Capital de la UCR se pronunció respecto del atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina de kirchner. “En medio de una sociedad polarizada, hubo un atentado a la vida de una dirigente”, dijo.



“Cuando es una persona representativa de mucha gente, incluso más allá del cargo institucional que ocupa, porque fue ocho años presidenta, debiera ser unánime el repudio. Creo que el repudio está casi de más, porque estamos en democracia, que tiene por pilar la vida, los derechos humanos, la libertad, entre otros derechos de las personas. Casi que debiera ser una obviedad el repudio a un atentado a la vida de una persona, en este caso, de la figura política probablemente más importante en los últimos 20 años, sin perjuicio de que yo tengo una visión muy negativa de su significación y lo que le aportado a la vida política argentina”, indicó en Quién Dice Qué, Pereyra.



“Tenemos una mirada de sana prudencia, de respeto a la institucionalidad. Recordemos que unos días antes de este atentado lo que se estaba discutiendo era el juicio a la Vicepresidente por un supuesto delito. Siempre dijimos: hay un proceso institucional, hay un alegato de un fiscal, y después tiene que haber un pronunciamiento de un tribunal, ajustado a derecho. No hay que apresurarse, hay que dejar que las instituciones funcionen, que se expidan”.



En la política argentina “vemos una tendencia a la polarización que está presente también en el oficialismo. Alentamos a la mesura, a la racionalidad por sobre las pasiones exacerbadas”, reflexionó.



Pereyra apuntó que en la oposición “hubo una posición en general, de mesura; con lo que corresponde. Y sí lo que veo es que hubo un ‘echar culpas’ de manera imprudente y lo que me preocupa es la restricción a la libertad de prensa; lo que dijo el senador Mayans, que es impunidad, sometimiento, entonces no puede haber persecución penal en sentido correcto, al mismo tiempo estamos pensando en que no se puede hablar de condenas o de corrupción, porque estamos en etapa de alegatos”.



En otro orden, indicó que plantean que “en Paraná hay una nueva dirigencia política en el radicalismo, legitimada el año pasado en las internas partidarias, con una fuerte vocación de gobierno. Además, planteamos que estamos en un contexto en que la política no es sólo de los partidos en solitario, sino en frentes electorales. Y que esos frentes, a veces se encabezan y otras veces no. En ese marco, puede haber diferencias dentro del radicalismo, y que esas diferencias no tienen que hacer que algunos se crean más radicales que otros. Vemos que la figura política que está más instalada, es la de Rogelio Frigerio. Sí vemos que en Paraná un radical puede encabezar la propuesta, creemos que esto se puede dar y en eso estamos trabajando desde el espacio que integro que es Evolución Radical, con el nombre de Leandro Brasesco que entendemos que es la mejor propuesta que tiene el radicalismo de Paraná para ofrecerle a la ciudadanía, y para llegar al gobierno de la ciudad, en acuerdo con las otras fuerzas políticas, con un sentido transformador”. Elonce.com.