El gabinete municipal analizó la implementación del programa "Separá" en Paraná

Cómo separar los residuos

Los tres meses de implementación de la doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro fue el eje del encuentro. La reunión fue encabezada por el intendente Adán Bahl y la viceintendenta Andrea Zoff, este lunes en la Casa de la Costa.“El resultado del programa Separá hasta el momento es muy bueno, estamos logrando que el material reciclable sea de calidad, limpio y que tenga mayor valor de venta para los recuperadores, para que puedan trabajar y generar un sustento para sus familias", destacó el presidente municipal.“Seguimos convocando a los vecinos para que se sumen. Con este esfuerzo diario y en conjunto de cada uno de nosotros, vamos a contribuir al cuidado del ambiente, al trabajo de otros paranaenses y a tener una ciudad más limpia”, agregó.El sector donde se ubican los dobles contenedores está comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.Vecinos, comercios, oficinas y quienes circulan por la zona deben separar sus residuos y depositarlos por separado. Los camiones hacen la recolección en forma diferenciada y luego los recuperadores urbanos les dan valor, transformándolos en sustento para sus familias.En contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón, vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalaron 180 contenedores con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición.Más información en https://www.parana.gob.ar/separa/