Causa Vialidad: defensa de exfuncionario de Santa Cruz reclamó absolución

La defensa del extitular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Jesús Garro, reclamó su absolución en un alegato final en el juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, donde sostuvo que el hecho es "cosa juzgada", cuestionó a la fiscalía y manifestó su rechazo al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otra de las acusadas en la causa.El abogado de Garro, Mariano Fragueiro Frías, dio inicio así a los alegatos de las defensas de los 13 acusados, en el reinicio del juicio en la llamada causa "Vialidad" y luego que dos semanas atrás la fiscalía pidiera 12 años de prisión para la expresidenta.En primer lugar, el abogado Mariano Fragueiro Frías expresó ante el Tribunal Oral Federal 2 su "rechazo por los hechos ejecutados en perjuicio de la señora vicepresidente, que realmente nos han dejado atónitos y perplejos".El letrado pidió "implorar a Dios, fuente de toda razón como dice nuestro Preámbulo, que el odio no gane nuestra sociedad y cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción en las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social", en relación al intento de homicidio contra Fernández de Kirchner ocurrido el jueves último, publicóEl abogado inició luego el alegato final como defensor de Garro y advirtió que los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Mola hicieron abuso de "falacias circulares" al "afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido"Por primera vez desde que se reanudó el juicio de manera semipresencial tras la suspensión de las audiencias presenciales por la pandemia del Covid 19, el abogado y el acusado, Garro, acudieron en persona a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde también están los jueces del TOF2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.El abogado había pedido la presencia en la sala también de los dos fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, pero ambos optaron por seguir su alegato conectados de manera virtual desde sus respectivos despachos en el edificio judicial.La fiscalía pidió condenar a Garro a tres años de prisión en suspenso, pero su abogado reclamó la absolución porque "no hay absolutamente nada que pueda justificar una condena"Sentado en la primera fila en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py junto a Garro, Fragueiro Frías argumentó ante los jueces que la causa Vialidad "es cosa juzgada" porque ya hubo una causa judicial en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrada."Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los Gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal", agregó.En relación a los fiscales Luciani y Mola, el abogado sostuvo que ambos "intentaron convertirse en adalides de la corrupción" y que en realidad hubo "violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio"."Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las Constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo. Eso no está bien", evaluó el letrado.Garro "era un funcionario local de la provincia de Santa Cruz" y la provincia "se regía por la Constitución local", agregó.El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado "están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de Cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos", sostuvo.El alegato se extendió por casi tres horas y el juicio continuará mañana con el turno de la defensa de otro acusado, también exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Collareda, que tiene un pedido fiscal de condena a 6 años de prisión.El juicio se reinició después de dos semanas de receso y luego de que la fiscalía pidiera condenar a 12 años de prisión a la vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y a 10 años de cárcel al exministro de Planificación Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.