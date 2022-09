Paritaria estatal: si no hay convocatoria, ATE realizará un paro esta semana

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tenía resuelto un paro total de actividades para el viernes 2 de septiembre, que no se hizo efectivo debido al feriado nacional decretado para ese día por Alberto Fernández, tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández.“Tenemos votadas 48 horas de paro”, recordó el secretario general Oscar Muntes y señaló que este miércoles 7 de septiembre ejecutarán un paro de 24 horas. Para las otras 24 horas, buscarán coordinar fecha “con todos los sindicatos en lucha, los dos estatales y los cuatro docentes” y además propondrán “llevar adelante una movilización provincial”.“Nuestra idea es poder hacer una movilización en conjunto con todos los sindicatos, en caso de que no nos convoquen o no mejoren la oferta”, expresó el titular de ATE Entre Ríos y al mismo tiempo, remarcó que “el Gobierno provincial tiene que atender a los sindicatos estatales y darnos respuestas”.Luego apuntó: “También queremos coordinar con los compañeros municipales. Ellos entregaron una contrapropuesta y no han tenido respuesta. Estamos con la cancha abierta en todos los frentes”, dijo aMuntes remarcó que el paro quedará en suspenso en caso de haber convocatoria a la paritaria salarial. “Porque no vamos a ir a una mesa de negociación con un paro”, afirmó. “Pero si no la recibimos, vamos a hacer lo que nos mandató el Plenario de Secretario generales y ejecutaremos el primer paro de 24 horas”, ratificó.