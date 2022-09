Bordet anunció la licitación para pavimentar el acceso a Paranacito

La obra

El gobernador Gustavo Bordet anunció la obra de pavimentación del acceso a Villa Paranacito, desde arroyo Sagastume, que comprende casi seis kilómetros. Lo hizo durante su visita a esa localidad del departamento Islas del Ibicuy donde recorrió también la obra de defensa contra inundaciones que está próxima a terminarse.El gobernador informó que el miércoles mantuvo una reunión con la administradora de Vialidad, Alicia Benítez, donde se definió la licitación, y apuntó que el municipio ya terminó el proyecto para encarar esta obra que asegura el adecuado acceso a esa localidad, completando la conexión desde la autovía 12, que comprende una inversión del orden de los 820 millones de pesos.Tras informar que era necesario primero construir la obra de defensa para poder encarar el asfaltado, el mandatario explicó: “La defensa contra las inundaciones lleva un 85 por ciento de avance, está casi lista y próxima a terminarse. Pero faltaba otra parte, porque se necesita también terminar el asfalto desde Sagastume hasta Paranacito. Fuimos por parte, encaramos primero la obra de defensa que nos costó mucho y, como ahora está casi terminada, yo quiero anunciarle al intendente y a todos los vecinos que en los próximos dos meses vamos a estar licitando los kilómetros que faltan para poder terminar todo lo que significa la conexión. No podíamos hacer este acceso porque no teníamos niveles, había que hacer primero la defensa para tener esos niveles, para luego ir con la capa asfáltica que ahora vamos a encarar”, anunció el mandatario en su visita a la localidad del departamento Islas del Ibicuy.Por su parte, el intendente de Paranacito, Gabriel García, destacó la importancia que tiene esta obra para esa localidad y expresó: “Cada anuncio del gobernador siempre se transformó en una obra. Y hoy terminar el acceso, que es un reclamo de los vecinos de muchos años, significa dar una solución definitiva que nos permite crecer, que nos incluye y nos da derechos, y también significa desarrollo para la producción, para el turismo y para todos los prestadores. Así que estamos muy contentos”.El proyecto, que fue elaborado por la Municipalidad de Villa Paranacito y derivado a Vialidad provincial, comprende la construcción de una calzada pavimentada sobre la traza existente de la ruta provincial A08, entre arroyo Sagastume y Villa Paranacito, con un ancho de calzada de 6,70 metros y banquinas de 1,50 metros, y una longitud total de 5.800 metros.El proyecto consiste en realizar el reciclado de la capa actual de ripio con la incorporación de cemento y suelo calcárea de un espesor de 0,30 metros, y sobre la capa reciclada se prevé la colocación de riegos de liga y de imprimación y de una carpeta de 0,05 metros de espesor .Con respecto a las obras, se prevé la construcción de dos alcantarillas transversales sobre las existentes, aumentando en un 50 por ciento como mínimo el área de paso, acompañando la magnitud de la obra a desarrollar. También se prevé el traslado de las líneas eléctricas, columnas y postes, como así también la reubicación de las luminarias. Los trabajos se complementan con señalización horizontal y vertical, además del retiro y colocación de las barandas metálicas de defensa y la colocación de nuevas estructuras.El presupuesto estimado es de 819,7 millones de pesos y el plazo previsto para su construcción de ocho meses.El gobernador también recorrió los trabajos de defensa contra inundaciones de Villa Paranacito, que lleva un 85 por ciento de avance, y aseguró que con esta obra se protegerá a la población de la localidad, dando solución a un tema tan sensible como es sufrir las inundaciones.En tanto, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, comentó que “es una obra de defensa, pero además es una obra de infraestructura urbana, que va a mejorar las condiciones de todo el borde costero, un recorrido sobre la costa de Paranacito que representa mejores condiciones para distintas actividades”.La obra de defensa contra inundaciones en el casco urbano de Villa Paranacito, departamento Islas, alcanza actualmente un 85 por ciento de ejecución, y cuenta con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos.Los trabajos realizados durante el mes de junio y julio fueron la colocación de tablestacados, el cableado para la conexión eléctrica del edificio de control, colocación de pisos, e importante avance en gradas en la plaza.Con su ejecución, la ciudad de Villa Paranacito contará con un terraplén de defensa que beneficiará a la población urbana, conteniendo el cerro poblacional actual y terraplenes interiores de defensa provisorios.La obra se complementa con una Estación de Bombeo de los excedentes pluviales internos y una Estación de Bombeo Cloacal con lagunas de tratamiento. El proyecto pretende brindar una protección contra inundaciones con una obra definitiva, complementarias con todas las acciones que se realizan en la región.