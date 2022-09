Dañaron el auto de una concejal en marcha contra el ataque a la Vicepresidenta

Política Diputados aprobó una resolución en repudio al ataque contra la Vicepresidenta

La concejal del Frente de Todos de la localidad santacruceña de Perito Moreno, Alejandra Burgos, denunció que fue atacada al recibir un disparo de un arma de aire comprimido en el auto en el cual se trasladaba durante una marcha en rechazo al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.El incidente ocurrió a las 15 de ayer, cuando se desarrollaba una caravana por esa localidad, y el auto en el que viajaba Burgos, un Ford EcoSport, sufrió el impacto de un proyectil de aire comprimido en la luneta, según el diariode Santa Cruz.Burgos estaba en el vehículo junto a algunos compañeros de militancia que se manifestaban contra el ataque sufrido por la exmandataria pero nadie resultó herido por este hecho.“El viernes durante la caravana estuvimos realizando manifestaciones en la plaza de caídos de Malvinas y luego una caravana en apoyo justamente a la democracia y repudiando los hechos que habían sucedido con la vicepresidenta Cristina. Estábamos realizando una caravana en forma pacífica y tranquila. En una de las avenidas principales, al dar vuelta en U en la camioneta recibí el disparo de aire comprimido”, relató la concejal al diario"La verdad es que nos pegamos un susto grande con los compañeros, pero por suerte estamos todos bien y no nos pasó nada", señaló esta noche la edil en declaraciones aBurgos agregó que desde su lugar en la política seguirá trabajando para "apostar al diálogo, valorizar a las personas y dejar en claro que la violencia nunca es el camino"."Este tipo de episodios no podemos permitir, se puede pensar distinto, debatir ideas, pero la violencia nunca puede ser el camino", señaló la senadora.En ese sentido, agregó: "Fuerza Ale y todos y todas aquellas que lamentablemente soportamos estos actos aunque no nos van a doblegar en nuestras convicciones"A raíz de este incidente se presentó una denuncia policial e interviene el juzgado de la localidad de Las Heras."La violenta agresión sufrida por la concejala Alejandra Burgos de Perito Moreno refleja la materialización de los discursos de odio y en consecuencia fortalece el llamado de la Gobernadora (Alicia Kirchner). Ese llamado nos convoca para estar movilizados y alertas; unidos junto a nuestro pueblo. Abrazar la Democracia es cuidar a Cristina", señaló el Frente para la Victoria de Santa Cruz.