Bordet analizó las políticas de adopción con referentes de Nación y provincia

Institucionales La adopción es tema de debate en jornadas que se desarrollan en Paraná

El gobernador Gustavo Bordet recibió en su despacho a la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación, Marisa Graham, y al defensor, Maximiliano Benítez, que participaron en Paraná del Encuentro Nacional de Adopción.Tras el encuentro desarrollado en Casa de Gobierno, el defensor Maximiliano Benítez se refirió al Encuentro Nacional de Adopción. "Venimos a agradecer al gobernador toda la colaboración que prestó el gobierno de la provincia, tanto el poder Ejecutivo como ambas Cámaras legislativas para la realización del mismo". Además, le transmitió "que fue un éxito porque había asistentes de todas las provincias del país, superando las expectativas que teníamos".Puntualizó también, "la parte positiva de la adopción, como pueden influir los medios para desmitificar un poco algunos mitos que rodean la adopción. Es decir, una cantidad de aportes académicos y prácticos”.En ese sentido, señaló: “Nosotros siempre decimos no queremos tener más adopciones, queremos tener mejores adopciones poniendo en el centro el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes: primero vivir en su propia familia y con su propia familia de origen y si esta por alguna circunstancia no puede hacerse cargo de la crianza poder vivir en una familia por adopción”.Por otro lado, dijo que también “avanzamos un poquito en la posibilidad de que la provincia de Entre Ríos designe una defensora o un defensor independiente, autónomo, autárquico de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que no pertenece al Ministerio Público, sino que es otro tipo de entidad como un par mío provincial defensor o defensora de los derechos de los niños”.Por último, hizo un balance del encuentro, al que calificó como "muy positivo". Tras ello, destacó que “el gobernador de la provincia ha colaborado activamente para que pudiéramos hacer este evento tan importante aquí con más de 400 personas” y mencionó que le contaron lo que sucedió el jueves y el por qué de la suspensión del viernes. "Hay que pensar que funcionan los registros ejecutivos y en virtud del feriado nacional por el atentado que sufrió la vicepresidenta, se suspendió la jornada del viernes”, indicó la defensora de los derechos de las niñas niños y adolescentes de la Nación, Marisa Graham.