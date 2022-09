Diputados aprobó una resolución en repudio al ataque contra la Vicepresidenta

Política El bloque PRO votó la resolución y abandonó el recinto de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados repudió hoy el ataque que sufrió el jueves a la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigió el "pronto y completo" esclarecimiento del hecho y la condena a los responsables, en el marco de una sesión especial en la que el pronunciamiento fue aprobado por amplia mayoría, tras ser consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios.En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo de votar el texto, por no estar de acuerdo con los cambios introducidos a último momento durante la reunión de Labor Parlamentaria.La sesión, que se desarrolló tras las multitudinarias manifestaciones que se registraron ayer en Plaza de Mayo y otros puntos del país, marca el debut de Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo, en reemplazo de Sergio Massa, que asumió al frente del Ministerio de Economía.; entre ellos, el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, quien no había condenado hasta el momento el intento de asesinato contra la Vicepresidenta y en su discurso minimizó el ataque al calificarlo como "un hecho delicivo".El texto que finalmente se aprobó en el recinto fue consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, en la que se resolvió condenar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, similar al debatido en el Senado."La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner", se afirma en el texto finalmente aprobado.Asimismo, el proyecto destaca que la cámara baja manifiesta "nuestra absoluta solidaridad con la Señora Vicepresidenta y su familia", se exige "el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia" y exhorta a "la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social".A último momento, se cambió en el texto una referencia a los "discursos del odio" que quería introducir el oficialismo, y era rechazado por JxC.En el marco del plenario, la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha -presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja- sostuvo que "han usado argumentos para justificar el ataque a Cristina que conservan la misma lógica de aquellos que justifican la violencia contra las mujeres".Por su parte, el bloque PRO de la Cámara de Diputados votó la resolución e inmediatamente después se retiró por entender que "no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito"."En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto", explicó el titular del bloque, Cristian Ritondo ante de retirarse.Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Miryam Bregman, en tanto, dijo estar en el recinto "para condenar el atentado sufrió Cristina Fernández de Kirchner y exigir su inmediato esclarecimiento y por eso fuimos una de las primeras fuerzas políticas que salimos a condenarlos sin especulación"."Nosotros nos encontramos siempre en la calle contra el ajuste del Gobierno pero hay opositores de la centroderecha que aún a 36 horas no repudiaron el atentado como Patricia Bullrich ni tampoco lo hizo Javier Milei, que no lo condenó y lo compara con otros muertos", aseveró Bregman.La sesión especial cuentó con la presencia de funcionarios nacionales, embajadores y representantes de las diferentes fuerzas,Entre los funcionarios del Poder Ejecutivo, se encuentran presentes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a jefes militares; el titular de la cartera de Justicia, Martín Soria; el de Transporte, Alexis Guerrera y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la vocera presidencial, Gabriela Cerruti y la titular del InadiI, Victoria Donda; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.