El bloque PRO votó la resolución y abandonó el recinto de la Cámara de Diputados

Tras un acuerdo entre el Frente de Todos con la oposición, empezó la sesión especial en el Congreso de la Nación para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El debate empezó con la aprobación de un documento rechazando lo sucedido y ahora es tiempo de los discursos.El bloque PRO de la Cámara de Diputados votó la resolución por la que se repudió el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de KIrchner e inmediatamente después se retiró por entender que "no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito”, en el marco de la sesión especial que se desarrolla esta tarde.“En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”, explicó el titular del bloque, Cristian Ritondo ante de retirarse.En ese sentido, agregó: “Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar"."No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”, completó, al anticipar los argumentos que minutos después expresara en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de los Pasos Perdidos.El PRO ya se había diferenciado de sus socios de Juntos por el Cambio al esperar que se formara el quórum para bajar al recinto