Finalizó la ampliación de gas natural en Urdinarrain

Los trabajos sumaron 6.270 metros de nuevas cañerías a la red de gas de la localidad de Urdinarrain en el departamento Gualeguaychú. Contó con una inversión de $46.849.689,14 provenientes del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (F.D.E.E.R) que administra la Secretaría de Energía de la provincia.En esta ocasión, las zonas beneficiadas fueron Ex Juventud, Butelli, Jesús Obrero y Obras Sanitarias. En cuanto a los trabajos, estuvieron a cargo de la empresa Del Litoral Obras Servicios y Montajes S.R.L.La secretaria de Energía, Silvina Guerra, destacó: “Con esta obra, no sólo llevamos el servicio a más domicilios de la ciudad, sino que también mejoramos la calidad de vida de los urdinarraenses. Fue una obra trabajada activamente por los equipos técnicos de la comuna y de la Dirección de Desarrollo Gasífero de la Secretaría de Energía de la provincia. Hoy vemos los frutos y las y los vecinos de estos barrios pueden conectarse al servicio”.Asimismo, Guerra, resaltó que esto es posible de alcanzar porque existe una administración ordenada y equilibrada de los recursos provinciales. “Es gratificante ver concretada la palabra empeñada por el gobernador Gustavo Bordet”, subrayó la funcionaria.Con esta obra se garantiza la cobertura y acceso a este servicio tan esencial a más domicilios para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Urdinarrain que no contaban con gas natural. A su vez, significó la generación de puestos de trabajo a través de la obra pública.Por su parte, el Director de Desarrollo Gasífero de la provincia, Juan Dolder, indicó que la llegada del gas a diferentes localidades de Entre Ríos “es un beneficio indiscutido para los hogares y también una baja en los costos para los emprendimientos productivos que generan mano de obra genuina y dinamizan la economía a través de las empresas existentes y las que, a futuro, se afinquen”.