Entre Ríos es una de las provincias priorizadas para finamiento de obra pública

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodi, y el administrador del Enohsa, Enrique Cresto, quien dijo que “el ministro le garantizó al gobernador de que Entre Ríos es una provincia donde las obras están priorizadas y no habrá recorte”.



El administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, calificó al encuentro como "muy bueno", donde "con el gobernador Bordet y el ministro hablamos sobre las 500 obras que tiene la provincia del Ministerio de Obras Públicas de Nación en los 83 municipios y comunas". Puntualizó que "hablamos de "obras estratégicas, la no objeción del hospital de Gualeguaychú, que sabemos que es un emblema y es una obra que tiene que encauzarse".



Por otro lado, "el gobernador le planteó la no objeción con urgencia de la ruta Nº 1 y 2 que cambia todo lo que es el centro norte entrerriano". Y puntualizó que "el ministro le garantizó al gobernador de que Entre Ríos es una provincia donde las obras están priorizadas, que no habrá recorte”.



En ese marco, reconoció que si bien hubo una demora por todo el proceso de los cambios de ministro de Economía, pero “está garantizada la continuidad de las obras en toda la provincia”, aseguró y agregó: "Cuando hablo de las 500 obras, digo las 200 obras Hídricas de agua y saneamiento, las más de 200 obras de obra pública y las obras de lo que tiene que ver con las obras viales en la provincia, con una inversión superior a los 100.000 millones de pesos, y muchos puestos de trabajo".



En ese sentido, Cresto comentó que “el gobernador planteó que en cualquier demora que suceda, la provincia adelantó los fondos. Lo que se prioriza siempre son los puestos de trabajo y que la obra se termine en tiempo y forma", aseguró.



Por último, señaló que se trató de “una muy buena reunión, porque la variable de ajuste, es decir en cualquier recorte presupuestario no es el Ministerio de Obra Pública, no es Enohsa y tampoco es la provincia de Entre Ríos”, sostuvo el funcionario nacional.