Elvio Bordet, padre del gobernador Gustavo Bordet, fue internado este viernes por la tarde en la Clínica Modelo de Paraná. Según supo Elonce, el hombre ingresó por una insuficiencia respiratoria.



El ex intendente de Concordia, se encuentra estable, en sala común y consiente. Se informó que su cuadro no requiere que sea derivado a las unidades de terapia.



En tanto el mandatario provincial se encuentra acompañando a su padre en la clínica y por ese motivo no estuvo en el acto en respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner que se llevó adelante en la Plaza Mansilla. Elonce.com