“Necesitamos que se terminen estos discursos de odio”, dijo Stratta

Foto: Laura Stratta

Foto: Adán Bahl

Foto: Ángel Giano

Foto: Carina Ramos

Foto: Vanesa Castillo

Foto: Estefanía Cora

Foto: Silvia del Carmen Moreno

El gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Paraná Adán Bahl, el presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano, diputados, senadores y funcionarios del gabinete provincial se reunieron en la tarde de este viernes en el recinto de la cámara baja para expresar el repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández.“Estamos aquí para repudiar los discursos cargados de odio, para reivindicar la democracia y porque no queremos que se siga instigando a la que la grieta se agigante, estamos aquí porque somos hombres y mujeres de la democracia y el atentado ocurrido ayer, atenta no sólo contra la Vicepresidenta sino que es el hecho más grave ocurrido desde el advenimiento de la democracia”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta.Y acotó: “No podemos dejar pasar este hecho, tenemos una responsabilidad institucional, política y ciudadana de bregar por la democracia, el debate de ideas, las libertades, la integridad de las personas y porque también necesitamos que se terminen estos discursos de odio que no dimensionan el daño que le hacen a nuestro país. Ratificamos nuestro compromiso con la democracia, con la defensa de los poderes del Estado, con la defensa de las libertades”.El intendente de Paraná, Adán Bahl expresó por su parte que “somos millones los argentinos que creemos que la violencia nunca es la solución. Lo ocurrido anoche tiene una gravedad institucional que nos obliga a reflexionar. Hay que descartar definitivamente el odio que de ninguna manera contribuye para construir un mejor país y una mejor democracia. Y la manifestación pacífica de miles y miles de paranaenses alrededor de la Casa de Gobierno tiene ese objetivo, la manifestación pacífica de la sociedad por más democracia y por no dejarse llevar pos situaciones de violencia”.Bahl destacó también el diálogo mantenido con la oposición para reflexionar sobre lo sucedido y expresó que “tenemos que seguir poniendo lo mejor de cada uno para construir permanentemente una mejor democracia, ahí tenemos que poner nuestra energía”.Al hacer uso de la palabra, Ángel Giano, titular de la Cámara de Diputados, opinó que estos hechos “exceden las diferencias que podamos tener desde lo político, desde lo ideológico y no sólo debe ser esclarecido rápidamente sino que también se debe saber la motivación, los instigadores porque más allá de la persona detenida, que gracias a Dios no le funcionó el arma, hay mucho tiempo de generar discursos, expresiones, manifestaciones y es un llamado a la reflexión a toda la dirigencia política porque debemos defender la democracia, las instituciones y este tipo de sucesos criminales nos tiene que llevar a entender que la democracia se defiende con más y mejor democracia e independencia de poderes”.“Queremos llevar un mensaje de convivencia, de reflexión y de paz social que nos motive a todos a transitar la democracia por los carriles normales y defender la patria y la Constitución”, dijo finalmente.En igual sentido, se expresaron las diputadas Carina Ramos, Vanesa Castillo, Estefanía Cora y Silvia del Carmen Moreno.“Senadores, diputados y funcionarios del gabinete se congregaron en el recinto de la Cámara Baja de la provincia “en una previa a la concentración y movilización en Plaza Mansilla. Estamos todos bajo un mismo lema, que es defender la democracia y repudiando este tipo de hechos violentos que en definitiva tienen como objetivo perjudicar a la democracia y a las instituciones”, dijo la diputada Ramos.“Esto es acompañar a nuestra vicepresidenta en este estado gravísimo que altera nuestra paz social como país, más allá del color político debemos tomar nota de estas situaciones que son gravísimas para el Estado, para la Nación”, señaló por su parte, la diputada oriunda de Federal Vanesa Castillo.Estefanía Cora dejó en claro que “estamos acompañando a Cristina Fernández como está ocurriendo en todo el país, pero con la fuerte responsabilidad de decirle basta a los discursos de odio, hay que respetar las instituciones, la democracia y construir entre todos la paz social. Ese es el objetivo de este encuentro. Lo más importante es que todos y todos los partidos políticos se expresen, porque esto no es problema de un partido. 40 años de democracia con dolorosas ausencias merecen el respeto de todos para seguir fortaleciendo una democracia más justa”.Finalmente, Silvia del Carmen Moreno dijo que “estamos brindando nuestra solidaridad hacia Cristina, pero también hacia nuestra patria, nuestra democracia y nuestra soberanía nacional. Hoy está en riesgo la Patria y llamamos a la reflexión y a la responsabilidad de todos los sectores para seguir construyendo una democracia para todos porque costó muchos muertos y tenemos que defenderla”.