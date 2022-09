Bordet tras el ataque a Cristina: “Es un hecho inédito que merece ser repudiado”

Política Legisladores oficialistas repudian el ataque a Cristina en concentración del PJ

El gobernador Gustavo Bordet brindó una conferencia de prensa tras el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, registrado anoche en la puerta de su edificio del barrio porteño de Recoleta. “El respeto y la tolerancia tienen que ser pilares fundamentales en nuestra provincia y en nuestra querida Argentina", manifestó, segun registró“Cuando el germen del odio ingresa a nuestra sociedad y se multiplica los resultados son casi cercanos a la casi tragedia que hemos vivido ayer”, analizó al instar a “reflexionar y llamar a la tolerancia y al respeto de las diferencias”.“Las diferencias que son lógicas en cualquier sistema democrático no nos pueden llevar a niveles extremos que inculcan odio y posiciones cercanas a la violencia”, sentenció el mandatario provincial y remarcó: “El respeto y la tolerancia tienen que ser pilares fundamentales en nuestra provincia y en nuestra querida Argentina”.En el salón de Periodistas Entrerrianos de Casa de Gobierno, este viernes al mediodía, el gobernador dialogó con medios de comunicación para reflexionar y brindar la postura de su gestión ante el trágico hecho, registró"Las sociedades que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos", analizó al instar a que el ataque a la Vicepresidenta “sirva como un punto de inflexión para generar los consensos que Argentina necesita, lo que no es tan difícil, porque en nuestra existe; no hay pirotecnia verbal entre oficialismo y oposición”.En tanto, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, junto a legisladoras y legisladores de la provincia, convocaron a una conferencia de prensa para referirse a la situación tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Será este viernes 2 de septiembre a las 16 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados.