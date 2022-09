Romero: “es un episodio de violencia política al que no estamos acostumbrados”

“Estamos muy preocupados, hace muchos años que no veíamos estos episodios de violencia política y mucho menos un atentado contra la persona de una vicepresidenta. La Argentina no puede permitirse ningún regreso a la violencia. Por lo que expresamos, como todo el arco político, nuestro más enérgico repudio”, sostuvo la ministra de gobierno y justicia, Rosario Romero, en un comunicado enviado a este medio.



“Es un episodio de violencia política al que no estamos acostumbrados, no tenemos ese modo de proceder en este país. Debatimos públicamente con fuerza y vehemencia, pero nunca llegando a esas actitudes de agresión o como en este caso contra la figura de la vicepresidenta de la Nación. Esto no puede permitirse en una sociedad democrática”.



“Además, pensemos también que la violencia instala más violencia. De ninguna manera ni directa, ni indirecta ni lejana hay que dejar de repudiar y sancionar este tipo de hechos porque se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo terminan. La sociedad argentina ha tenido manifestaciones rotundas desde 1983 en adelante en el sentido de defender su sistema democrático y repudiar todo tipo de violencia y la violencia política es especialmente grave porque hace a las opiniones, a las ideas y al funcionamiento mismo del sistema”, remarcó.



Respecto al feriado dispuesto por Decreto de Necesidad de Urgencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Romero sostuvo: “Lo que se pretende es esa jornada de reflexión, es el repudio a la violencia política y como una manifestación expresa del Estado argentino en torno de la paz y la democracia”.