Granata dijo que el ataque a Cristina “es una pantomima”: pedirán su remoción

La diputada provincial santafesina Amalia Granata, se diferenció hoy de la gran cantidad de políticos oficialistas y opositores que repudiaron el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que está "todo armado" y es "una pantomima" para "victimizarla".



La modelo, panelista y legisladora antiaborto del partido Somos Vida, que se sumó a Juntos por el Cambio, dijo en su cuenta de Twitter: "Todo armado, que pantomima!!! ya no saben qué hacer para victimizarla! Y para que suba en las encuestas. Demasiados obvios".



"Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes", afirmó Granata.



Posteriormente, el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, anunció que este viernes los diputados del Partido Justicialista pedirá la "remoción de la cámara" de la legisladora Granata.



"Ratifico: mañana (por este viernes) con la firma de las y los diputados del bloque del PJ vamos a pedir una cuestión de privilegio y la remoción de la Cámara de Diputadas y diputados de Santa Fe de Amalia Granata. No vamos a tolerar convivir con estos discursos antidemocráticos y de odio. Basta", escribió Busatto en su cuenta de Twitter.



Un individuo, identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, intentó gatillar un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue detenido esta noche tras la intervención de los custodios de la expresidenta, mientras la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros de lugar y retenida para pericias.



El ataque quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal.



Al respecto, el diputado del PJ santafesino, Luis Rubeo, dijo que va a “acompañar el pedido de juicio político y separación de esta diputada, por incitadora al odio y a la violencia contra el Poder Ejecutivo y el orden democrático”.



Y el senador nacional santafesino del Frente de Todos, Roberto Mirabella, le contestó a Granata en Twitter: “En este momento en el que deberíamos condenar sin fisuras esta locura, tu tuit es una vergüenza para la política de Santa Fe”.



Tras el anuncio del pedido de la cuestión de privilegio, Busatto también respondió al tuit de su colega en la Cámara baja provincial: “Sos una vergüenza y una generadora de odio serial”, sostuvo, para agregar que pedirá su expulsión de la Legislatura porque, remarcó, “carecés de valores democráticos para ser parte de un cuerpo parlamentario”.